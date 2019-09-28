«Урал»: «С первым снегом, РПЛ! ЦСКА, до встречи!»

В Екатеринбурге в преддверии матча 11-го тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА пошел снег.

Пресс-служба уральского клуба отреагировала на изменившиеся погодные условия в твиттере, написав «С первым снегом, РПЛ! ЦСКА, до встречи!» и добавив несколько фотографий заснеженного города.

Матч «Урал» – ЦСКА состоится в воскресенье 29 сентября.

Начало игры – в 11.30 по московскому времени.

«Урал» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а ЦСКА – второе.