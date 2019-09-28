«Урал»: «С первым снегом, РПЛ! ЦСКА, до встречи!»

Вот зачем там стадион открытый строили, там зима в октябре это норма
В Екатеринбурге в преддверии матча 11-го тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА пошел снег.
Пресс-служба уральского клуба отреагировала на изменившиеся погодные условия в твиттере, написав «С первым снегом, РПЛ! ЦСКА, до встречи!» и добавив несколько фотографий заснеженного города.
- Матч «Урал» – ЦСКА состоится в воскресенье 29 сентября.
- Начало игры – в 11.30 по московскому времени.
- «Урал» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а ЦСКА – второе.
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— ФК Урал (@FCURAL) September 28, 2019