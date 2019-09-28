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    «Урал»: «С первым снегом, РПЛ! ЦСКА, до встречи!»

    В Екатеринбурге в преддверии матча 11-го тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА пошел снег.

    Пресс-служба уральского клуба отреагировала на изменившиеся погодные условия в твиттере, написав «С первым снегом, РПЛ! ЦСКА, до встречи!» и добавив несколько фотографий заснеженного города.

    • Матч «Урал» – ЦСКА состоится в воскресенье 29 сентября.
    • Начало игры – в 11.30 по московскому времени.
    • «Урал» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а ЦСКА – второе.

    Источник: Официальный твиттер «Урала»

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    Сегодня, 11:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +32825

      portero 46 минут назад

      Вот зачем там стадион открытый строили, там зима в октябре это норма

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      Рейтинг: +214

      Алеха32 > portero 4 минуты назад

      Там зима всегда,это норма)

      0
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