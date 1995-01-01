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    Вальверде: «Я не знаю, как долго будет отсутствовать Месси»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не смог ответить на вопрос о сроках восстановления нападающего Лионеля Месси после травмы бедра.

    «Я не знаю, как долго он будет отсутствовать. Мы надеемся, что Месси скоро будет с командой. Травма несерьезная, это небольшое напряжение в мышце, и мы узнаем на следующей неделе, как проходит восстановление. Это неприятно, но мы должны продолжать», – сказал Вальверде.

    • Ранее «Барса» сообщила, что у аргентинца диагностировано растяжение приводящей мышцы левого бедра.
    • По информации El Chiringuito TV, Месси может пропустить около месяца.

    Источник: Goal.com

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