Вальверде: «Я не знаю, как долго будет отсутствовать Месси»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не смог ответить на вопрос о сроках восстановления нападающего Лионеля Месси после травмы бедра.

«Я не знаю, как долго он будет отсутствовать. Мы надеемся, что Месси скоро будет с командой. Травма несерьезная, это небольшое напряжение в мышце, и мы узнаем на следующей неделе, как проходит восстановление. Это неприятно, но мы должны продолжать», – сказал Вальверде.