Лебеденко: «Задачи выхода в РПЛ у «Торпедо» нет»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался об удачном старте своей команды в текущем розыгрыше ФНЛ.

Столичная команда лидирует в турнирной таблице первенства, набрав 37 очков в 14 турах.

В последний раз москвичи выступали в высшем дивизионе в сезоне-2014/15.

«Под этим результатом лежит огромная работа всех футболистов, тренерского, административного и руководящего штабов. Работает целая команда, каждый делает то, что от него требуется, как единый механизм, как шестеренки. Мы делаем все для результата. Мы реально много работаем и на тренировках, вне поля и будем стараться прибавлять.

Выход в РПЛ? Выигрывать всегда приятно. Нельзя устать от побед, можно устать от поражений. Мы делаем свое дело и не смотрим, как будет дальше. Задачи действительно нет, она не объявлена. Тем не менее стараемся побеждать и идти от игры «Торпедо» к игре», – сказал Лебеденко.