Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    Лебеденко: «Задачи выхода в РПЛ у «Торпедо» нет»

    Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался об удачном старте своей команды в текущем розыгрыше ФНЛ.

    • Столичная команда лидирует в турнирной таблице первенства, набрав 37 очков в 14 турах.
    • В последний раз москвичи выступали в высшем дивизионе в сезоне-2014/15.

    «Под этим результатом лежит огромная работа всех футболистов, тренерского, административного и руководящего штабов. Работает целая команда, каждый делает то, что от него требуется, как единый механизм, как шестеренки. Мы делаем все для результата. Мы реально много работаем и на тренировках, вне поля и будем стараться прибавлять.

    Выход в РПЛ? Выигрывать всегда приятно. Нельзя устать от побед, можно устать от поражений. Мы делаем свое дело и не смотрим, как будет дальше. Задачи действительно нет, она не объявлена. Тем не менее стараемся побеждать и идти от игры «Торпедо» к игре», – сказал Лебеденко.

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:39
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73806
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru