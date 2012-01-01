Журналист Егоров: «Спартак» заплатил «Арсеналу» за Кононова 30 миллионов рублей»

взяли тренера за 400 000 евро, а хотят отдачи на мульты, они же игрочишку взяли за 10 лям евро - полный ноль и нормалёк, отмазка, типа адаптируеца пока, потом прорвёт и всех порвёт, ха-ха, но свинкам терпеть придёца этот цирк, как-то так...))
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл сумму, которую «Спартак» в прошлом году заплатил «Арсеналу» за главного тренера Олега Кононова. Речь идет о 30 миллионах рублей.
«Заработная плата Олега Георгиевича в Туле была 5 миллионов рублей в месяц. «Спартак» заплатил «Арсеналу» за тренера 30 миллионов рублей. Платили деньги, трансфер был», – сказал Егоров.
- «Спартак» сейчас в РПЛ идет девятым.
- По словам владельца москвичей Леонида Федуна, Кононов будет работать в команде как минимум до зимы.
- Завтра, 29 сентября, «Спартак» сыграет в РПЛ с «Оренбургом».