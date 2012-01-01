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    Журналист Егоров: «Спартак» заплатил «Арсеналу» за Кононова 30 миллионов рублей»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл сумму, которую «Спартак» в прошлом году заплатил «Арсеналу» за главного тренера Олега Кононова. Речь идет о 30 миллионах рублей.

    «Заработная плата Олега Георгиевича в Туле была 5 миллионов рублей в месяц. «Спартак» заплатил «Арсеналу» за тренера 30 миллионов рублей. Платили деньги, трансфер был», – сказал Егоров.

    • «Спартак» сейчас в РПЛ идет девятым.
    • По словам владельца москвичей Леонида Федуна, Кононов будет работать в команде как минимум до зимы.
    • Завтра, 29 сентября, «Спартак» сыграет в РПЛ с «Оренбургом».

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +540

      Сенситив 29 секунд назад

      взяли тренера за 400 000 евро, а хотят отдачи на мульты, они же игрочишку взяли за 10 лям евро - полный ноль и нормалёк, отмазка, типа адаптируеца пока, потом прорвёт и всех порвёт, ха-ха, но свинкам терпеть придёца этот цирк, как-то так...))

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      Рейтинг: +67

      alarm 56 секунд назад

      ахаха! позор хрякам!

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      Рейтинг: +341

      Я - легенда 28 минут назад

      Поработал месячишко - и квартиру купил. Ну или два - точно купил ))

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