Журналист Егоров: «Спартак» заплатил «Арсеналу» за Кононова 30 миллионов рублей»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл сумму, которую «Спартак» в прошлом году заплатил «Арсеналу» за главного тренера Олега Кононова. Речь идет о 30 миллионах рублей.

«Заработная плата Олега Георгиевича в Туле была 5 миллионов рублей в месяц. «Спартак» заплатил «Арсеналу» за тренера 30 миллионов рублей. Платили деньги, трансфер был», – сказал Егоров.