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    Жемалетдинов – о вылете «Локомотива» из Кубка: «В этом турнире бывают поражения у многих команд. Внимание не заостряем»

    Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прокомментировал вылет команды из Кубка России на стадии 1/16 финала. Москвичи в серии пенальти уступили «Балтике», выступающей в ФНЛ.

    – В Кубке России «Локо» оступился на первом же барьере…

    – В этом турнире бывают поражения у многих команд.

    – Вы, как и многие другие основные игроки «Локо», в Калининград не летали. Но вам не обидно, что защита кубкового титула завершена так рано?

    – Проигрывать всегда обидно. Но на этой неудаче мы внимание не заостряем. Акцент делаем на чемпионате и еврокубках.

    • Завтра, 28 сентября, «Локомотив» в 11 туре РПЛ сыграет с «Зенитом».
    • Зенитовцы лидируют в таблице.
    • Обе команды выступают в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.09.2019 23:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2309

      TOMSON 1 час назад

      Дайте победителю кубка возможность играть в квалификации к ЛЧ и увидите, как наши лидеры променяют к нему отношение. А так этот турнир уже давно никому особо не нужен.

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