Жемалетдинов – о вылете «Локомотива» из Кубка: «В этом турнире бывают поражения у многих команд. Внимание не заостряем»

Дайте победителю кубка возможность играть в квалификации к ЛЧ и увидите, как наши лидеры променяют к нему отношение. А так этот турнир уже давно никому особо не нужен.
Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прокомментировал вылет команды из Кубка России на стадии 1/16 финала. Москвичи в серии пенальти уступили «Балтике», выступающей в ФНЛ.
– В Кубке России «Локо» оступился на первом же барьере…
– В этом турнире бывают поражения у многих команд.
– Вы, как и многие другие основные игроки «Локо», в Калининград не летали. Но вам не обидно, что защита кубкового титула завершена так рано?
– Проигрывать всегда обидно. Но на этой неудаче мы внимание не заостряем. Акцент делаем на чемпионате и еврокубках.
- Завтра, 28 сентября, «Локомотив» в 11 туре РПЛ сыграет с «Зенитом».
- Зенитовцы лидируют в таблице.
- Обе команды выступают в групповом этапе Лиги чемпионов.