Жемалетдинов – о вылете «Локомотива» из Кубка: «В этом турнире бывают поражения у многих команд. Внимание не заостряем»

Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прокомментировал вылет команды из Кубка России на стадии 1/16 финала. Москвичи в серии пенальти уступили «Балтике», выступающей в ФНЛ.

– В Кубке России «Локо» оступился на первом же барьере…

– В этом турнире бывают поражения у многих команд.

– Вы, как и многие другие основные игроки «Локо», в Калининград не летали. Но вам не обидно, что защита кубкового титула завершена так рано?

– Проигрывать всегда обидно. Но на этой неудаче мы внимание не заостряем. Акцент делаем на чемпионате и еврокубках.