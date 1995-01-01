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    Жемалетдинов – о матче с «Зенитом»: «Будет серьезный бой. «Локомотив» не боится соперника»

    Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями от матча 11 тура РПЛ против «Зенита». Игрок обратил внимание, что у его команды идет «хорошая серия».

    – Отставание от «Зенита» – три очка. «Локо» обязан побеждать?

    – Конечно. Мы ведь дома играем, при своих болельщиках. Будет серьезный бой. Наша команда выйдет на поле с мыслями только о победе. У нас сейчас идет хорошая серия в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

    – Можно ли считать предстоящую игру определяющей в чемпионской гонке?

    – Очень круто будет взять три очка, и мы не боимся «Зенит». В то же время впереди еще много матчей, так что после 11-го тура точно ничего не решится. Позади только треть дистанции, каждую неделю команды меняются местами, таблица еще не устоялась. Но естественно, победа над прямым конкурентом ценна вдвойне.

    • Встреча «Локомотив» – «Зенит» состоится завтра, 28 сентября.
    • Зенитовцы лидируют в РПЛ.
    • Обе команды участвуют в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +263

      dragoon000320 34 минуты назад

      Один ты дружище не тяшешь, к сожалению...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32813

      portero 1 час назад

      Лишь бы не ломали игроков...

      0
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