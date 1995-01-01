Жемалетдинов – о матче с «Зенитом»: «Будет серьезный бой. «Локомотив» не боится соперника»

Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями от матча 11 тура РПЛ против «Зенита». Игрок обратил внимание, что у его команды идет «хорошая серия».

– Отставание от «Зенита» – три очка. «Локо» обязан побеждать?

– Конечно. Мы ведь дома играем, при своих болельщиках. Будет серьезный бой. Наша команда выйдет на поле с мыслями только о победе. У нас сейчас идет хорошая серия в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

– Можно ли считать предстоящую игру определяющей в чемпионской гонке?

– Очень круто будет взять три очка, и мы не боимся «Зенит». В то же время впереди еще много матчей, так что после 11-го тура точно ничего не решится. Позади только треть дистанции, каждую неделю команды меняются местами, таблица еще не устоялась. Но естественно, победа над прямым конкурентом ценна вдвойне.