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    Канделаки: «Мне казалось, что все запоем готовы смотреть АПЛ. Оказалось, что не все и не запоем, а отдельно взятые матчи»

    Генеральный продюсер федерального спортивного канала «Матч ТВ» Тина Канделаки в интервью Forbes рассказала о том, как в России смотрят АПЛ. По словам руководителя, интересом пользуются только отдельные игры.

    – У вас есть план, как бороться с «Яндексом», который уже купил права на НХЛ? Это же удар прямой?

    – По экономике – нет, мы не планировали участвовать в этой конкуренции. Надо посмотреть, чем все это закончится, потому что для «Яндекса» это имиджевая покупка. Вы же понимаете, стоимость прав на НХЛ никогда не отобьется на российском телевидении.

    Мне тоже казалось как жене болельщика, когда я приходила на «Матч ТВ», что все запоем готовы смотреть, например, английскую Премьер-лигу. Оказалось, что не все и не запоем, а отдельно взятые матчи. А пакет огромный, и как его экономически оправдать – большой вопрос. Поэтому я, например, очень рада экспериментам коллег с «Яндекса», которые, поскольку они тоже будут отвечать на эти вопросы, четко нам ответят через год, насколько эта покупка была оправданна.

    • Сейчас в России АПЛ эксклюзивно показывает интернет-сервис Okko.
    • О его проблемах пишут британские СМИ.
    • Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев был возмущен трансляцией матча «Челси»«Ливерпуль». «Может, Okko сделает нормальную трансляцию футбола, или лучше отдаст тому, кто это сделает нормально? Платишь деньги, а в итоге ничего не получаешь», – написал 26-летний игрок в твиттере.

    Источник: Forbes

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +135

      Ollegator 5 минут назад

      Она впаривает чемпионат португалии нам вместо АПЛ, о чём вообще можно после этого говорить))) Даже на этом сайте португальских клубов больше пяти мало кто назовёт..

      0
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      Рейтинг: +8108

      KLIM777 19 минут назад

      да уже все ясно млять. Начался чемпионат России, а там млять кубок африки по матч тв идет. Вы шо млять там на бутылку присели все вместе?

      0
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      Рейтинг: +4103

      3a zenit 25 минут назад

      кусок дерьма!

      1
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      Рейтинг: +7419

      alex1951 30 минут назад

      ,,Все запоем,, .....все это пипец,Кандалакша того,умишком тронулась.....
      Чего там петь то,если мы не пили?
      Или запоем пить?
      Ну это еще куда ни шло ,любой каприз за ваши дэнги. И лучше всего в солнечной Грузии.)))

      0
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      Рейтинг: +494

      Князев 30 минут назад

      Нехрена смотреть АПЛ, свои лучше показывайте и не на М-Премьер.

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      Рейтинг: +4103

      3a zenit > Князев 24 минуты назад

      своих на премьере за бабло хрен увидишь ,там ассорти показываю вместо еврокубков твари!

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