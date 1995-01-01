Канделаки: «Мне казалось, что все запоем готовы смотреть АПЛ. Оказалось, что не все и не запоем, а отдельно взятые матчи»

Генеральный продюсер федерального спортивного канала «Матч ТВ» Тина Канделаки в интервью Forbes рассказала о том, как в России смотрят АПЛ. По словам руководителя, интересом пользуются только отдельные игры.

– У вас есть план, как бороться с «Яндексом», который уже купил права на НХЛ? Это же удар прямой?

– По экономике – нет, мы не планировали участвовать в этой конкуренции. Надо посмотреть, чем все это закончится, потому что для «Яндекса» это имиджевая покупка. Вы же понимаете, стоимость прав на НХЛ никогда не отобьется на российском телевидении.

Мне тоже казалось как жене болельщика, когда я приходила на «Матч ТВ», что все запоем готовы смотреть, например, английскую Премьер-лигу. Оказалось, что не все и не запоем, а отдельно взятые матчи. А пакет огромный, и как его экономически оправдать – большой вопрос. Поэтому я, например, очень рада экспериментам коллег с «Яндекса», которые, поскольку они тоже будут отвечать на эти вопросы, четко нам ответят через год, насколько эта покупка была оправданна.