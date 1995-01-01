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    Малосолов – о штрафе за оскорбление Адриано: «Спартаку» придeтся засудить тысячи своих болельщиков и даже Рейнгольда»

    Журналист, бывший глава пресс-службы РФС Андрей Малосолов не согласен с решением суда оштрафовать его на 20 тысяч рублей за оскорбление в адрес бывшего нападающего «Спартака» Луиса Адриано.

    «Не удовлетворeн результатом, вынесен штраф в 20 тысяч. Но дело не в деньгах – я не признаю вину. Пытались доказать, что тот твит не содержал никаких расистских признаков, а был поведенческой оценкой матча.

    Экспертиза, которую мы заказали, была упомянута одним абзацем, хотя там было 20 страниц научного изучения твита. Там опровергалось проявление ненависти и расизма. Доводы адвокатов не были учтены, мы спорили аргументированно. Будем обжаловать и дойдeм до конечной точки. Будем биться за честное имя и за право болельщиков на свои отношения. И за то, чтобы большие клубы не сходили с ума, бегая в суды.

    Тогда будет создан неприятный инцидент: назвал белым, чeрным, кривоногим, высказался с трибуны, высказал просто мнение – пошeл в суд. Так мы все друг друга начнeм судить и ситуация дойдeт до крайнего абсурда.

    Что же «Спартаку» делать с высказываниями собственных болельщиков, которые оскорбляют своих игроков, тренера и, рано или поздно, заговорят о Цорне? Будировать прошлое не будем, а «Спартаку» придeтся засудить тысячи своих болельщиков и даже ветерана Рейнгольда», – сказал Малосолов.

    • В июне журналист назвал Адриано «обезьяной».
    • У него есть 10 дней на подачу апелляции.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:46
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7771

      Serjoga 43 минуты назад

      Что такое расизм? Расизм-это когда из-за ЦВЕТА кожи ограничивают в правах! ВСЕ! ВСЕ господа! Все остальное-это ассоциация с действиями ЧЕЛОВЕКА! Если он себя ведет КАК ОБЕЗЬЯНА, то это не расизм, а идиотизм со стороны этого индивидуума! Если бы Заболотного назвали обезьяной после его "кульбитов" про расизм никто и слова не сказал бы! Почему у нас НЕГРЫ "неприкасаемые"? Почему нельзя сказать, что они ДИБИЛЫ, жлобы, балбесы? Эти слова к расизму не имеют никакого отношения, но из-за их цвета кожи все свяжется с расизмом! Не такие уж они и игроки высокого класса, может устроить им "барьер" в РПЛ! На фиг нам нужны разговоры про расизм, которого нет! Их в рестораны не пускают? У нас есть разделение магазинов для черных и белых? Это дибилизм руководства РФС!

      5
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      Рейтинг: +32800

      portero > Serjoga 16 минут назад

      А сроки за оскорбление власти, та

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      Рейтинг: +7771

      Serjoga > portero 4 минуты назад

      У нас демократия! И если во власти сидят дебилы, то я скажу об этом прямо! Вот сейчас ДЕБИЛ подписал закон о запрете курения на балконе, в КВАРТИРЕ! Он сам подумал как это все выглядит? Если человек курил 40 лет, перенес инфаркт, ему врачи НЕ РЕКОМЕНДУЮТ бросать курить, то где ему выкурить сигарету, когда его футбольный клуб за тайм отхватывает трешку? В туалете? А дома жена, дети! На улицу бежать? Да у нас идиоты страной правят и законы придумывают, а ты про оскорбления! Да они без оскорблений жить не могут! Считают, если оскорбляют, то работают! А кто будет протокол о курении в моей квартире составлять? Ментов по сокращали, их на убийства не хватает! И как можно оскорбиться, если дебила назвали своим именем?

      0
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      Рейтинг: +4237

      серега кашин 52 минуты назад

      в европе дали бы срок

      -3
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      Рейтинг: +1517

      giluxa1963 > серега кашин 46 минут назад

      Цорну

      2
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      Рейтинг: +7771

      Serjoga > giluxa1963 42 минуты назад

      За разжигание расистских ........!

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      Рейтинг: +1434

      general.lizyukov > серега кашин 38 минут назад

      да немалый

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