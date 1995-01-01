Малосолов – о штрафе за оскорбление Адриано: «Спартаку» придeтся засудить тысячи своих болельщиков и даже Рейнгольда»

Журналист, бывший глава пресс-службы РФС Андрей Малосолов не согласен с решением суда оштрафовать его на 20 тысяч рублей за оскорбление в адрес бывшего нападающего «Спартака» Луиса Адриано.

«Не удовлетворeн результатом, вынесен штраф в 20 тысяч. Но дело не в деньгах – я не признаю вину. Пытались доказать, что тот твит не содержал никаких расистских признаков, а был поведенческой оценкой матча.

Экспертиза, которую мы заказали, была упомянута одним абзацем, хотя там было 20 страниц научного изучения твита. Там опровергалось проявление ненависти и расизма. Доводы адвокатов не были учтены, мы спорили аргументированно. Будем обжаловать и дойдeм до конечной точки. Будем биться за честное имя и за право болельщиков на свои отношения. И за то, чтобы большие клубы не сходили с ума, бегая в суды.

Тогда будет создан неприятный инцидент: назвал белым, чeрным, кривоногим, высказался с трибуны, высказал просто мнение – пошeл в суд. Так мы все друг друга начнeм судить и ситуация дойдeт до крайнего абсурда.

Что же «Спартаку» делать с высказываниями собственных болельщиков, которые оскорбляют своих игроков, тренера и, рано или поздно, заговорят о Цорне? Будировать прошлое не будем, а «Спартаку» придeтся засудить тысячи своих болельщиков и даже ветерана Рейнгольда», – сказал Малосолов.