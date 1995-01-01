Малосолов – о штрафе за оскорбление Адриано: «Спартаку» придeтся засудить тысячи своих болельщиков и даже Рейнгольда»

Что такое расизм? Расизм-это когда из-за ЦВЕТА кожи ограничивают в правах! ВСЕ! ВСЕ господа! Все остальное-это ассоциация с действиями ЧЕЛОВЕКА! Если он себя ведет КАК ОБЕЗЬЯНА, то это не расизм, а идиотизм со стороны этого индивидуума! Если бы Заболотного назвали обезьяной после его "кульбитов" про расизм никто и слова не сказал бы! Почему у нас НЕГРЫ "неприкасаемые"? Почему нельзя сказать, что они ДИБИЛЫ, жлобы, балбесы? Эти слова к расизму не имеют никакого отношения, но из-за их цвета кожи все свяжется с расизмом! Не такие уж они и игроки высокого класса, может устроить им "барьер" в РПЛ! На фиг нам нужны разговоры про расизм, которого нет! Их в рестораны не пускают? У нас есть разделение магазинов для черных и белых? Это дибилизм руководства РФС!
Журналист, бывший глава пресс-службы РФС Андрей Малосолов не согласен с решением суда оштрафовать его на 20 тысяч рублей за оскорбление в адрес бывшего нападающего «Спартака» Луиса Адриано.
«Не удовлетворeн результатом, вынесен штраф в 20 тысяч. Но дело не в деньгах – я не признаю вину. Пытались доказать, что тот твит не содержал никаких расистских признаков, а был поведенческой оценкой матча.
Экспертиза, которую мы заказали, была упомянута одним абзацем, хотя там было 20 страниц научного изучения твита. Там опровергалось проявление ненависти и расизма. Доводы адвокатов не были учтены, мы спорили аргументированно. Будем обжаловать и дойдeм до конечной точки. Будем биться за честное имя и за право болельщиков на свои отношения. И за то, чтобы большие клубы не сходили с ума, бегая в суды.
Тогда будет создан неприятный инцидент: назвал белым, чeрным, кривоногим, высказался с трибуны, высказал просто мнение – пошeл в суд. Так мы все друг друга начнeм судить и ситуация дойдeт до крайнего абсурда.
Что же «Спартаку» делать с высказываниями собственных болельщиков, которые оскорбляют своих игроков, тренера и, рано или поздно, заговорят о Цорне? Будировать прошлое не будем, а «Спартаку» придeтся засудить тысячи своих болельщиков и даже ветерана Рейнгольда», – сказал Малосолов.
- В июне журналист назвал Адриано «обезьяной».
- У него есть 10 дней на подачу апелляции.