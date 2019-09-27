Журналист Малосолов – об оскорблении Луиса Адриано: «Обезьяна для бразильцев – положительный герой»

Журналист, бывший глава пресс-службы РФС Андрей Малосолов во время заседания суда отказался признавать свою вину по делу с оскорблением бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано.

В июне во время матча ЦСКА и «Спартака» на турнире «Кубок Париматч Премьер» между Луисом Адриано и Кириллом Набабкиным произошло две стычки. Россиянина удалили с поля.

произошло две стычки. Россиянина удалили с поля. После этого Малосолов в твиттере назвал бразильца «обезьяной».

По итогам рассмотрения заявления в прокуратуру, подписанного генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном , на Малосолова было заведено дело по статье 282 КоАП («Возбуждение ненависти»).

, на Малосолова было заведено дело по статье 282 КоАП («Возбуждение ненависти»). Малосолов заявлял, что твит не был расистским, поскольку в нем присутствовала «поведенческая оценка и эмоциональная реакция на инцидент».

Адриано сказал, что оскорблен твитом Малосолова про «обезьяну».

«Я не признаю вину. Я не совершал деяния, в подтверждении чего хочу дать объяснения. Поговорим о матче, о контексте. Это был товарищеский поединок, но между давними соперниками. Я многолетний болельщик ЦСКА и активно поддерживаю команду. Речь идет о моментах, которые возникли в течение одной минуты во время первого тайма. Бразилец Адриано, реагируя на столкновение с Набабкиным, гримасничал, толкался, получил желтую карту. В конце тайма случилось еще одно нарушение, где Адриано ударил по лицу Набабкина. Кирилл был удален, Адриано наказан не был. Эпизод вызвал резонанс.

Меня возмутило поведение Адриано в этих эпизодах и отсутствие справедливой реакции судьи. Я профессиональный журналист, который много лет отработал в том числе в спорте, и привык делиться впечатлениями с читателями. Я сравнил поведение Адриано с поведением обезьяны. Это была эмоциональная реакция на поведение футболиста. Реакция аудитории была скромной. Через несколько часов я успокоился и удалил твит. Решил, что он может быть неправильно принят. К сожалению, это все же произошло. Сотрудники медиа-службы «Спартака» передали твит руководству.

Я не согласен с вменяемым мне правонарушением, так как у меня не было умысла. Я хотел подчеркнуть действия Адриано, это не оскорбление. Сравнение с точки зрения нашей культуры приемлемо. Достаточно вспомнить выражение «обезьянничать». Я сравниваю игроков с поведением обезьяны вне зависимости от цвета кожи.

Болельщиков «Днепра» после матча с «Наполи» я сравнил с бабуинами. Твит прилагаю. В ЦСКА, за который я болею, игроки с темным цветом кожи выступают давно, настоящими легендами стали Вагнер Лав, Муса, Думбия, Бекао. Я не раз фотографировался с ними и делал это с удовольствием. Это легенды, наши любимые и уважаемые футболисты. Фотографии с ними я прилагаю.

Таким образом, утверждать, что я расист, не имеет основания. В моих действиях нет вражды или ненависти. Никаких прилагательных к слову обезьяна я не приложил. Добавил лишь, что спартаковская. Дерби – это эмоционально. «Спартак» для ЦСКА – наиболее принципиальный соперник. Эмоции наиболее сильные. Нельзя быть расистом в отношении игроков одной только команды.

Мое оскорбление не связано с расой. Мне непонятно, почему не был произведен анализ всего контекста. Насколько мне известно, Адриано не говорит почти по-русски, поэтому не представляю, как он мог прочитать в тот момент мой твит и быть оскорбленным. Не думаю, что он вообще в курсе того, что клуб инициировал разбирательство.

В мире спорта сравнения с животными не редкость и чаще всего носят положительный характер. Символом Олимпиады в Бразилии была обезьяна. Изображение прилагаю. На мой взгляд, обезьяна для бразильцев – положительный герой и не может быть унижением. Спортивные СМИ обеспокоены возможным судебным решением, как и болельщики, которые привыкли выражать свои эмоции. Прилагаю публикации.

По запросу моих защитников специалист Капиталина Кокшенова подготовила мнения специалистов о наличии семантических, коннотативных или иных признаков возбуждения ненависти по расовому принципу и так далее. Прилагаю мнение специалиста. В соответствии с выводами публикация была экспрессивной, но с использованием нетабуированной лексики и без содержания признаков унижения достоинства человека.

Прошу суд вынести постановление о прекращении производства по делу«, – сказал Малосолов.