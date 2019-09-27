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    «Зенит» подарил Халку чемпионскую футболку с автографами игроков

    Пресс-служба «Зенита» в твиттере опубликовала фотографию нападающего Халка с подарком от петербургского клуба.

    Бразильцу прислали золотую чемпионскую футболку с автографами игроков команды.

    «Посылка дошла», – говорится в публикации.

    • Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
    • В его активе 148 матчей, 76 голов и 60 результативных передач.
    • Сейчас 33-летний футболист защищает цвета «Шанхай СИПГ».
    • «Зенит» стал чемпионом России в прошлом сезоне после четырeхлетнего перерыва.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1671

      neveldomha 15 минут назад

      Зенитовкая форма Халку в самый раз. Стоило бы его вернуть зимой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +837

      AHTUNGBOL 16 минут назад

      Че то Халк сдал по физухе, похож на отдыхающего в Турции после ночного рандеву..

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