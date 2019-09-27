«Зенит» подарил Халку чемпионскую футболку с автографами игроков

Зенитовкая форма Халку в самый раз. Стоило бы его вернуть зимой.
Пресс-служба «Зенита» в твиттере опубликовала фотографию нападающего Халка с подарком от петербургского клуба.
Бразильцу прислали золотую чемпионскую футболку с автографами игроков команды.
«Посылка дошла», – говорится в публикации.
- Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
- В его активе 148 матчей, 76 голов и 60 результативных передач.
- Сейчас 33-летний футболист защищает цвета «Шанхай СИПГ».
- «Зенит» стал чемпионом России в прошлом сезоне после четырeхлетнего перерыва.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 27, 2019