Геркус: «Рассматривали Семака на пост главного тренера «Локомотива»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что во время его работы в московском клубе команду мог возглавить Сергей Семак.

– Вы когда-нибудь во время работы в «Локо» рассматривали Семака на пост главного тренера команды?

– Да, рассматривали Сергея Богдановича на этот пост. Как возможного тренера при гипотетическом развитии событий.