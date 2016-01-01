Геркус: «Рассматривали Семака на пост главного тренера «Локомотива»

Зачем при живом шПалыче, рассматривать кого то другого???
Тренер дает результат, выигрывает трофеи, чего еще надо???
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что во время его работы в московском клубе команду мог возглавить Сергей Семак.
– Вы когда-нибудь во время работы в «Локо» рассматривали Семака на пост главного тренера команды?
– Да, рассматривали Сергея Богдановича на этот пост. Как возможного тренера при гипотетическом развитии событий.
- Геркус занимал пост гендиректора «Локомотива» с лета 2016-го по декабрь 2018 года.
- Семак с декабря 2016-го по май 2018 года возглавлял «Уфу».
- Впоследствии тренер принял предложение «Зенита» и в первом же сезоне выиграл РПЛ.