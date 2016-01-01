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    Геркус: «Рассматривали Семака на пост главного тренера «Локомотива»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что во время его работы в московском клубе команду мог возглавить Сергей Семак.

    – Вы когда-нибудь во время работы в «Локо» рассматривали Семака на пост главного тренера команды?

    – Да, рассматривали Сергея Богдановича на этот пост. Как возможного тренера при гипотетическом развитии событий.

    • Геркус занимал пост гендиректора «Локомотива» с лета 2016-го по декабрь 2018 года.
    • Семак с декабря 2016-го по май 2018 года возглавлял «Уфу».
    • Впоследствии тренер принял предложение «Зенита» и в первом же сезоне выиграл РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7442

      parevg 34 минуты назад

      Зачем при живом шПалыче, рассматривать кого то другого???
      Тренер дает результат, выигрывает трофеи, чего еще надо???

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