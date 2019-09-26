Прибыль «Интера» за прошлый сезон превысила 400 миллионов. Это клубный рекорд

На этой неделе совет директоров «Интера» отчитался об экономических итогах сезона-2018/19.

Прибыль миланского клуба впервые в собственной истории превысила 400 миллионов евро и составила 415 миллионов.

Это на 20% больше, чем сезоном ранее (346 миллионов).

Убытки «Интера» за тот же период – 17 миллионов евро. В позапрошлом сезоне они достигли 17,7 миллионов.