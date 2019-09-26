Прибыль «Интера» за прошлый сезон превысила 400 миллионов. Это клубный рекорд

Вот что значит китайцы...ну наконец щас сможем покупать футболистов, а то незнаю почему но этот ФФП просто ипал Интеру мозги в последнии годы...
На этой неделе совет директоров «Интера» отчитался об экономических итогах сезона-2018/19.
Прибыль миланского клуба впервые в собственной истории превысила 400 миллионов евро и составила 415 миллионов.
Это на 20% больше, чем сезоном ранее (346 миллионов).
Убытки «Интера» за тот же период – 17 миллионов евро. В позапрошлом сезоне они достигли 17,7 миллионов.
- Одна из ключевых причин доходов – возвращение в Лигу чемпионов.
- Владелец клуба с лета 2016 года – китайская компания Suning Group.
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