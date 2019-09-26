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    Прибыль «Интера» за прошлый сезон превысила 400 миллионов. Это клубный рекорд

    На этой неделе совет директоров «Интера» отчитался об экономических итогах сезона-2018/19.

    Прибыль миланского клуба впервые в собственной истории превысила 400 миллионов евро и составила 415 миллионов.

    Это на 20% больше, чем сезоном ранее (346 миллионов).

    Убытки «Интера» за тот же период – 17 миллионов евро. В позапрошлом сезоне они достигли 17,7 миллионов.

    • Одна из ключевых причин доходов – возвращение в Лигу чемпионов.
    • Владелец клуба с лета 2016 года – китайская компания Suning Group.

    Источник: ANSA Calcio

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2214

      InterMilLano1908 1 час назад

      Вот что значит китайцы...ну наконец щас сможем покупать футболистов, а то незнаю почему но этот ФФП просто ипал Интеру мозги в последнии годы...

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      Рейтинг: +1415

      Борат > InterMilLano1908 24 минуты назад

      ФФП до сих пор милан раком ставит)))

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      Рейтинг: +1468

      ItalianFootball > InterMilLano1908 17 минут назад

      В Милан тоже КИТАЙЦЫ пришли, и там все диаметрально противоположно

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