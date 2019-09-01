Азар – о дерби с «Атлетико»: «Хочу забить и выиграть»

Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился ожиданиями от матча 7-го тура Примеры против «Атлетико».

«В таких матчах всегда чувствуется страсть и дух соперничества. Особенно, когда встречаются команды из одного города. В дерби я хочу забить и выиграть. Просто хочется сделать болельщиков счастливыми», – сказал бельгиец.