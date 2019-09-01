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    Азар – о дерби с «Атлетико»: «Хочу забить и выиграть»

    Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился ожиданиями от матча 7-го тура Примеры против «Атлетико».

    «В таких матчах всегда чувствуется страсть и дух соперничества. Особенно, когда встречаются команды из одного города. В дерби я хочу забить и выиграть. Просто хочется сделать болельщиков счастливыми», – сказал бельгиец.

    • Матч «Атлетико» – «Реал» состоится в субботу, 28 сентября.
    • Игра на «Ванда Метрополитано» начнется в 22:00 по московскому времени.
    • Азар перешел в «Реал» минувшим летом из «Челси» за 100 миллионов евро.
    • В активе 28-летнего футболиста три матча.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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