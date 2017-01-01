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    Кучаев: «После травмы колена думал, что придется закончить карьеру. У меня ехала крыша»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о своих переживаниях после получения тяжелой травмы колена в мае 2018 года.

    «У меня был шок, я просто чувствовал, что что-то не то. Врачи не хотели меня расстраивать, хотя все знали. Я сидел в раздевалке и плакал. Затем поехал домой.
    Сейчас уже нет опасения, но иногда чувствую, что нога не до конца пришла в себя. Играю и не думаю о колене.

    Я долго восстанавливался и колено постоянно отекало или воспалялось, хотя я работал по полной, даже больше, чем на тренировках. Лежал дома, ехал на тренировку и снова домой. Купил специальный тренажер, хоть он и дорогой. И все равно ничего не помогало. Некоторое время думал, что придется закончить, даже не то, что думал, а смирился.

    Кто помог в тяжелый момент? Я наверно многих достал своим поведением. У меня реально ехала крыша. Я никуда не ходил, была паранойя, что я куда-то пойду и лишний раз нагружу колено. Даже до магазина не выходил. Помогали многие, девушка всегда была рядом. Родители приезжали и мучились со мной. Папа приехал, готовил мне, мыл ногу, потому что она была в гипсе и я не мог дотянуться. От этого у меня были слезы», – сказал Кучаев.

    • 21-летний хавбек – воспитанник ЦСКА.
    • За основу армейцев он дебютировал в апреле 2017 года.
    • В его активе 50 матчей, один гол и четыре ассиста.

    Источник: YouTube-канал РФС

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