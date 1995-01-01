Сeмин: «Матч с «Зенитом» будет с особой подоплeкой»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ против «Зенита».

– Для вас матч с «Зенитом» – особенный, значимый, или просто очередная игра за три очка?

– Нет, ну матчи с «Зенитом» рядовыми уже много лет не бывают. Эта команда всегда в лидирующей группе, всегда борется за самые высокие места. И у нас серьезные задачи, так что, конечно же, особенный. Игры с «Зенитом» всегда протекают очень интересно. Полный стадион, как правило. Так будет и в субботу. Безусловно, матч с особой подоплекой.

– Психологической? Победа в матче лидеров может и кураж придать на будущее, а поражение выбить из колеи?

– Не думаю. Футболисты все достаточно опытные, вот тут, как раз, вспомню, с чего вы начали: больше трех очков никто не даст, никто не потеряет. Дистанция турнирная длинная, тут ко всему нужно быть готовым. Но сам матч потребует полной самоотдачи от игроков, и с учетом его значимости, и с учетом заполненности трибун.