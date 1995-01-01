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    Сeмин: «Матч с «Зенитом» будет с особой подоплeкой»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ против «Зенита».

    – Для вас матч с «Зенитом» – особенный, значимый, или просто очередная игра за три очка?

    – Нет, ну матчи с «Зенитом» рядовыми уже много лет не бывают. Эта команда всегда в лидирующей группе, всегда борется за самые высокие места. И у нас серьезные задачи, так что, конечно же, особенный. Игры с «Зенитом» всегда протекают очень интересно. Полный стадион, как правило. Так будет и в субботу. Безусловно, матч с особой подоплекой.

    – Психологической? Победа в матче лидеров может и кураж придать на будущее, а поражение выбить из колеи?

    – Не думаю. Футболисты все достаточно опытные, вот тут, как раз, вспомню, с чего вы начали: больше трех очков никто не даст, никто не потеряет. Дистанция турнирная длинная, тут ко всему нужно быть готовым. Но сам матч потребует полной самоотдачи от игроков, и с учетом его значимости, и с учетом заполненности трибун.

    • Матч «Локомотив» – «Зенит» состоится в субботу, 28 сентября.
    • Начало игры – в 19:00 по московскому времени.
    • Перед очной встречей москвичи занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» – первое.

    Источник: «Спорт день за днём»

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