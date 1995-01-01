«СЭ»: переход Мамаева в «Динамо» под угрозой срыва, игрок прилетел на переговоры с «Ростовом»

Будущее бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева остается неопределенным.

По информации «Спорт-Экспресс», хавбек был близок к переходу в «Динамо», клуб планирован в четверг провести медобследование, но по неизвестным причинам процедуру отменили.

Ситуацией может воспользоваться «Ростов». Сообщается, что футболист уже прилетел в Ростов-на-Дону для ведения переговоров.