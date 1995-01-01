«СЭ»: переход Мамаева в «Динамо» под угрозой срыва, игрок прилетел на переговоры с «Ростовом»

В Динамо, скорее всего, не подписали из-за подвешенного состояния тренерского штаба ;-)
Будущее бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева остается неопределенным.
По информации «Спорт-Экспресс», хавбек был близок к переходу в «Динамо», клуб планирован в четверг провести медобследование, но по неизвестным причинам процедуру отменили.
Ситуацией может воспользоваться «Ростов». Сообщается, что футболист уже прилетел в Ростов-на-Дону для ведения переговоров.
- В октябре прошлого года Мамаева арестовали за участие в двух драках в центре Москвы.
- Спортсмена осудили на 17 месяцев лишения свободы.
- 17 сентября игрок вышел из исправительной колонии условно-досрочно.
- 20 сентября «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым. Он получил статус свободного агента.