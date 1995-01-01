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    «СЭ»: переход Мамаева в «Динамо» под угрозой срыва, игрок прилетел на переговоры с «Ростовом»

    Будущее бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева остается неопределенным.

    По информации «Спорт-Экспресс», хавбек был близок к переходу в «Динамо», клуб планирован в четверг провести медобследование, но по неизвестным причинам процедуру отменили.

    Ситуацией может воспользоваться «Ростов». Сообщается, что футболист уже прилетел в Ростов-на-Дону для ведения переговоров.

    • В октябре прошлого года Мамаева арестовали за участие в двух драках в центре Москвы.
    • Спортсмена осудили на 17 месяцев лишения свободы.
    • 17 сентября игрок вышел из исправительной колонии условно-досрочно.
    • 20 сентября «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым. Он получил статус свободного агента.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +310

      Я - легенда 13 минут назад

      В Динамо, скорее всего, не подписали из-за подвешенного состояния тренерского штаба ;-)

      1
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      Рейтинг: +3946

      Lester84 18 минут назад

      Подбитый летчик Валера собирает команду из подбитых летчиков. Ионов, Еременко, Попов, Козлов и теперь еще Мамаев))) И кстати перезагружает и реанимирует карьеры вполне успешно. И себе тренерскую карму подправил, и у игроков второе дыхание открывается. Тот же Ионов стал резидентом в сборной. Так что если Мамаев перейдет в Ростов - не прогадает. Тем более что в Динамо и конкуренция сейчас выше, и тренерская чехарда на подходе. А новому тренеру не факт что Паша придется ко двору

      0
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      Рейтинг: +8608

      DeStar 30 минут назад

      интересный выбор, хотя может он фанат карпина)

      0
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