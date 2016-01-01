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    Сeмин: «Ни в коем случае не сбрасываю «Спартак» со счетов в борьбе за чемпионство»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, кого считает претендентами на чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

    – Вы считаете «Зенит» вашим главным соперником в борьбе за победу в чемпионате, или об этом говорить преждевременно?

    – У нас очень и очень интересный чемпионат. Борьбу за победу в нем поведут и «Зенит», и ЦСКА, и «Краснодар», и мы, и «Спартак»…

    – Позвольте, вы и «Спартак» не сбрасываете со счетов?

    – Ни в коем случае! И «Ростов» тоже. Эта команда вполне способна побороться за победу. Так что у нас интрига держаться будет до последних туров. Тем наш чемпионат и интересен.

    • По итогам 10 туров в РПЛ лидирует «Зенит».
    • «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от петербуржцев на три очка.
    • «Спартак» располагается на девятой строчке.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 21:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1123

      ALEX ML 10 минут назад

      Ну просто шутка удалась

      0
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      Рейтинг: +2093

      Алекc 11 минут назад

      Спасибо, Юрий Палыч)) но в этом сезоне нам по ходу ничего не светит даже и лига евро. Хотя с такой игрой там делать нечего. Ждем как всегда

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