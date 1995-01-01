Решение об участии Дриусси и Азмуна в матче с «Локомотивом» будет принято в субботу

Пресс-служба «Зенита» сообщила подробности восстановления после травм Себастьяна Дриусси, Малкома и Сердара Азмуна.

Аргентинец и иранец близки к возвращению в строй. Решение об их участии в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» будет принято в день игры.

Бразилец пока тренируется индивидуально, поэтому на выходных он не будет готов.