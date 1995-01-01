Решение об участии Дриусси и Азмуна в матче с «Локомотивом» будет принято в субботу

Пресс-служба «Зенита» сообщила подробности восстановления после травм Себастьяна Дриусси, Малкома и Сердара Азмуна.
Аргентинец и иранец близки к возвращению в строй. Решение об их участии в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» будет принято в день игры.
Бразилец пока тренируется индивидуально, поэтому на выходных он не будет готов.
- Матч «Локомотив» – «Зенит» состоится в субботу, 28 сентября, в 19:00 по московскому времени.
- Малком не играет с 10 августа, Азмун – с 17 сентября, Дриусси – с 21 сентября.