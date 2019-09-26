Дуглас Сантос: «Локомотив»? Сильная и опасная команда с хорошим подбором игроков»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом».

— Хватит времени запастись силами перед «Локомотивом»?

— Да, время есть — вернемся домой, проведем восстановительную тренировку. Теперь мысли только о субботней игре — все должны быть готовы на сто процентов.

— Что знаете о предстоящем сопернике?

— Это сильная и опасная команда с хорошим подбором игроков. Я видел их матчи, они уверенно выступают в чемпионате России, здорово стартовали в Европе. Необходимо готовиться ко встрече с ними очень внимательно, с большим уважением.

— Ваши эмоции от дебюта в Лиге чемпионов?

— Невероятные! Это было моей огромной мечтой, которая исполнилась во Франции. Я очень рад, теперь хочется лишь продолжить начатое, чаще играть и приносить пользу «Зениту», отдавая максимум в каждом матче — до самой последней встречи в сезоне.

— Во вторник «Газпром Арена» примет первый в своей истории матч Лиги чемпионов УЕФА. Ждете полные трибуны?

— Мы все надеемся на это! Это очень важная игра, ее всем хочется посмотреть, поэтому, думаю, будет аншлаг. Стадион наполнится нашими болельщиками, которые с первой и до последней минуты будут поддерживать нас. А наша задача — отблагодарить их хорошим футболом, голами и победой, – сказал бразилец.