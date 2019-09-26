Дуглас Сантос: «Локомотив»? Сильная и опасная команда с хорошим подбором игроков»

Становитесь девки раком будет репетиция)))
(с) сектор газа
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом».
— Хватит времени запастись силами перед «Локомотивом»?
— Да, время есть — вернемся домой, проведем восстановительную тренировку. Теперь мысли только о субботней игре — все должны быть готовы на сто процентов.
— Что знаете о предстоящем сопернике?
— Это сильная и опасная команда с хорошим подбором игроков. Я видел их матчи, они уверенно выступают в чемпионате России, здорово стартовали в Европе. Необходимо готовиться ко встрече с ними очень внимательно, с большим уважением.
— Ваши эмоции от дебюта в Лиге чемпионов?
— Невероятные! Это было моей огромной мечтой, которая исполнилась во Франции. Я очень рад, теперь хочется лишь продолжить начатое, чаще играть и приносить пользу «Зениту», отдавая максимум в каждом матче — до самой последней встречи в сезоне.
— Во вторник «Газпром Арена» примет первый в своей истории матч Лиги чемпионов УЕФА. Ждете полные трибуны?
— Мы все надеемся на это! Это очень важная игра, ее всем хочется посмотреть, поэтому, думаю, будет аншлаг. Стадион наполнится нашими болельщиками, которые с первой и до последней минуты будут поддерживать нас. А наша задача — отблагодарить их хорошим футболом, голами и победой, – сказал бразилец.
- «Локомотив» сыграет с «Зенитом» 28 сентября, начало матча – в 19:00 мск.
- После 10 туров питерцы идут на первом месте, опережая московскую команду на три очка.