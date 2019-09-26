Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Дуглас Сантос: «Локомотив»? Сильная и опасная команда с хорошим подбором игроков»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом».

    — Хватит времени запастись силами перед «Локомотивом»?

    — Да, время есть — вернемся домой, проведем восстановительную тренировку. Теперь мысли только о субботней игре — все должны быть готовы на сто процентов.

    — Что знаете о предстоящем сопернике?

    — Это сильная и опасная команда с хорошим подбором игроков. Я видел их матчи, они уверенно выступают в чемпионате России, здорово стартовали в Европе. Необходимо готовиться ко встрече с ними очень внимательно, с большим уважением.

    — Ваши эмоции от дебюта в Лиге чемпионов?

    — Невероятные! Это было моей огромной мечтой, которая исполнилась во Франции. Я очень рад, теперь хочется лишь продолжить начатое, чаще играть и приносить пользу «Зениту», отдавая максимум в каждом матче — до самой последней встречи в сезоне.

    — Во вторник «Газпром Арена» примет первый в своей истории матч Лиги чемпионов УЕФА. Ждете полные трибуны?

    — Мы все надеемся на это! Это очень важная игра, ее всем хочется посмотреть, поэтому, думаю, будет аншлаг. Стадион наполнится нашими болельщиками, которые с первой и до последней минуты будут поддерживать нас. А наша задача — отблагодарить их хорошим футболом, голами и победой, – сказал бразилец.

    • «Локомотив» сыграет с «Зенитом» 28 сентября, начало матча – в 19:00 мск.
    • После 10 туров питерцы идут на первом месте, опережая московскую команду на три очка.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:18
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1388

      Борат 16 минут назад

      Становитесь девки раком будет репетиция)))
      (с) сектор газа

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106829
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73792
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru