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    Помазун – о капитанстве в ЦСКА: «Пришел в раздевалку, и повязка висела»

    Вратарь ЦСКА Илья Помазун рассказал, почему он вышел с капитанской повязкой на матч 1/16 финала Кубка России с «Аланией» (3:1).

    «Как принималось решение о моем капитанстве на игру? Пришел в раздевалку, и повязка висела около моей футболки. Конечно, ощущал дополнительную ответственность. Капитан у нас Акинфеев, и надо было его достойно подменить. Надеюсь, у меня это получилось.

    Мы забили быстрый гол, полностью контролировали ход встречи. Думаю, победа закономерна. Мы готовились очень серьезно, потому что несколько лет не могли пройти эту стадию. Было очень важно выйти и победить, состав тоже был близок к основному», – сказал Помазун.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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