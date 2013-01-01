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    Винисиус: «Я заплакал после гола от облегчения»

    Вингер «Реала» Винисиус Жуниор объяснил, почему он не смог сдержать слез после забитого гола в ворота «Осасуны» в матче 6-го тура Примеры.

    «В этом сезоне мне было трудно из-за травм. Слезы после гола были от облегчения, что я снова вернулся в команду, и мне нравится играть на «Сантьяго Бернабеу». Нет лучшего ощущения, чем хорошо играть и забивать перед дерби», – сказал Винисиус.

    • «Реал» победил «Осасуну» со счетом 2:0 и возглавил турнирную таблицу Примеры.
    • Винисиус забил за мадридскую команду впервые с февраля.
    • Клуб купил бразильца летом 2018 года за 45 миллионов евро.

    Источник: Football Espana

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