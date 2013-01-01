Винисиус: «Я заплакал после гола от облегчения»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор объяснил, почему он не смог сдержать слез после забитого гола в ворота «Осасуны» в матче 6-го тура Примеры.

«В этом сезоне мне было трудно из-за травм. Слезы после гола были от облегчения, что я снова вернулся в команду, и мне нравится играть на «Сантьяго Бернабеу». Нет лучшего ощущения, чем хорошо играть и забивать перед дерби», – сказал Винисиус.