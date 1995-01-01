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    Ребров, Тиль, Ларссон, Крал – в старте «Спартака» на матч с КАМАЗом

    КАМАЗ и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 1/16 финала Кубка России.

    КАМАЗ: Кобзев, Евсеев, Бочаров, Криворучко, Аюкин, Кириллов, Воронин, Ушаков, Черный, Караев, Стефанович.

    «Спартак»: Ребров, Джикия, Жиго, Айртон, Рассказов, Крал, Зобнин, Бакаев, Тиль, Ларссон, Понсе.

    • Матч КАМАЗ – «Спартак» состоится в среду, начало – в 18.30 по московскому времени
    • По информации «Рейтинга Букмекеров», матч против КАМАЗа станет для главного тренера «Спартака» Олега Кононова решающим – в случае вылета из Кубка москвичи будут искать специалисту замену.

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 18:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +299

      Из Твери Леха 4 минуты назад

      Ну состав против команды ПФЛ слишком сильный. Видать на трофей настроились.

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