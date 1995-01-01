Ребров, Тиль, Ларссон, Крал – в старте «Спартака» на матч с КАМАЗом

Ну состав против команды ПФЛ слишком сильный. Видать на трофей настроились.
КАМАЗ и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 1/16 финала Кубка России.
КАМАЗ: Кобзев, Евсеев, Бочаров, Криворучко, Аюкин, Кириллов, Воронин, Ушаков, Черный, Караев, Стефанович.
«Спартак»: Ребров, Джикия, Жиго, Айртон, Рассказов, Крал, Зобнин, Бакаев, Тиль, Ларссон, Понсе.
- Матч КАМАЗ – «Спартак» состоится в среду, начало – в 18.30 по московскому времени
- По информации «Рейтинга Букмекеров», матч против КАМАЗа станет для главного тренера «Спартака» Олега Кононова решающим – в случае вылета из Кубка москвичи будут искать специалисту замену.