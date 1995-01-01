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    Дзагоев: «Приехал во Владикавказ как турист. Восстановление после травмы затягивается»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев перед матчем 1/16 Кубка России с «Аланией» ответил на вопрос, сможет ли он принять участие в ближайших играх команды.

    «Приехал во Владикавказ как турист. Восстановление затягивается, пока не могу сказать, когда смогу выйти на поле.

    Всегда рад приехать к родным. Мать, отец, брат здесь живут. Отличная атмосфера, полные трибуны. Сегодня буду болеть за красивый футбол», – сказал Дзагоев в эфире «Матч ТВ».

    • 28-летний хавбек не играл с ноября 2018 года из-за травмы колена.
    • Ранее ЦСКА опубликовал стартовый состав на матч с «Аланией». Дзагоев оказался вне заявки.
    • «Алания» в среду примет ЦСКА в 1/16 Кубка России, начало – в 18:00 мск.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1156

      Alekxei Z. 18 минут назад

      Алан уже года четыре в ранге туриста.

      1
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      Рейтинг: +728

      ruded 34 минуты назад

      будущий замминистра республики

      0
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