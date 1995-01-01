Дзагоев: «Приехал во Владикавказ как турист. Восстановление после травмы затягивается»

Алан уже года четыре в ранге туриста.
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев перед матчем 1/16 Кубка России с «Аланией» ответил на вопрос, сможет ли он принять участие в ближайших играх команды.
«Приехал во Владикавказ как турист. Восстановление затягивается, пока не могу сказать, когда смогу выйти на поле.
Всегда рад приехать к родным. Мать, отец, брат здесь живут. Отличная атмосфера, полные трибуны. Сегодня буду болеть за красивый футбол», – сказал Дзагоев в эфире «Матч ТВ».
- 28-летний хавбек не играл с ноября 2018 года из-за травмы колена.
- Ранее ЦСКА опубликовал стартовый состав на матч с «Аланией». Дзагоев оказался вне заявки.
- «Алания» в среду примет ЦСКА в 1/16 Кубка России, начало – в 18:00 мск.