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    ESPN: Месси пропустит матч с «Хетафе» из-за травмы

    По информации ESPN, форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси из-за травмы не сыграет с «Хетафе».

    В среду аргентинец пройдет медосмотр, который определит степень серьезности повреждения и сроки восстановления нападающего.

    Во вторник Месси впервые в сезоне вышел на поле в стартовом составе «Барселоны» в игре против «Вильярреала» (2:1). По ходу первого тайма форварду потребовалась помощь медиков, в перерыве он был заменен.

    • Матч «Хетафе» – «Барселона» состоится в субботу, начало – в 17:00 по московскому времени.
    • После победы над «Вилярреалом» каталонский клуб набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в таблице.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8579

      DeStar 42 минуты назад

      чет начало совсем не задалось у месси

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