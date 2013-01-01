ESPN: Месси пропустит матч с «Хетафе» из-за травмы

чет начало совсем не задалось у месси
По информации ESPN, форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси из-за травмы не сыграет с «Хетафе».
В среду аргентинец пройдет медосмотр, который определит степень серьезности повреждения и сроки восстановления нападающего.
Во вторник Месси впервые в сезоне вышел на поле в стартовом составе «Барселоны» в игре против «Вильярреала» (2:1). По ходу первого тайма форварду потребовалась помощь медиков, в перерыве он был заменен.
- Матч «Хетафе» – «Барселона» состоится в субботу, начало – в 17:00 по московскому времени.
- После победы над «Вилярреалом» каталонский клуб набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в таблице.