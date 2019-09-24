Сорокин: «Нет сомнений, что финал Лиги чемпионов в России пройдет на самом высоком уровне»

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин поделился мнением о выборе «Газпром Арены» местом проведения финала ЛЧ-2020/21.
«Хочу поблагодарить УЕФА за доверие, за высокую оценку нашей заявки и нашего стадиона в Санкт-Петербурге.
Нет никаких сомнений, что финал Лиги чемпионов в России пройдет на самом высоком уровне.
У нас действительно очень хороший стадион, который уже принимал матчи чемпионата мира 2018 года, а к финалу Лиги чемпионов он еще примет матчи чемпионата Европы 2020 года», – сказал Сорокин.
- «Газпром Арена» приняла четыре матча Кубка Конфедераций-2017 и семь игр чемпионата мира-2018. На арене пройдут четыре встречи Евро-2020.
- Финал-2021/22 пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене, а год спустя – на лондонском «Уэмбли».
- УЕФА также анонсировал создание третьего еврокубка под название Лиги Конференции Европы.