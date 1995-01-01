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    Дюков: «Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге станет лучшим в истории»

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал победу «Газпром Арены» в голосовании за право проведения финала ЛЧ-2020/21.

    «Нам очень приятно, что Санкт-Петербург получил право провести главный матч самого престижного международного клубного турнира – финала Лиги чемпионов.

    Хотели бы поблагодарить исполком УЕФА, который сделал такой выбор. В последние годы Россия становится одним из центров футбольного мира, мы готовы активно использовать нашу инфраструктуру для развития этого вида спорта.

    «Газпром Арена» имеет уникальный опыт организации мероприятий самого высокого уровня. Санкт-Петербург – гостеприимный и красивый город, в котором любят и ценят гостей.

    Уверен, что финал Лиги Чемпионов станет лучшим в истории и запомнится болельщикам и жителям города!» – сказал Дюков.

    • Финал-2021/22 пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене, а год спустя – на лондонском «Уэмбли».
    • УЕФА также анонсировал создание третьего еврокубка под название Лиги Конференции Европы.

    Источник: РФС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1336

      Борат 5 минут назад

      От поляны зависит мало, важнее как сложится матч, чтоб остался в памяти... Например финал в Стамбуле это пушка, или Бавария МЮ на камп ноу в 1999-м...

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