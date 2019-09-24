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    Клопп: «Я похож на серийного убийцу, когда кричу. У меня просто такое лицо, но иногда дети начинают плакать»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал свое поведение во время матчей.

    «Никогда не думал о том, как надо вести себя у бровки поля. Это происходит естественным образом. Это просто я. Меня не интересует то, что люди говорят обо мне, но я слышал мнение, мол я не тактик, потому что слишком подвижен. Я действительно эмоционален.

    Пеп тоже подвижен во время матчей, но не настолько. К слову, когда он кричит, он выглядит лучше меня. Вообще он всегда выглядит идеально – его тело, одежда и все остальное идеальны.

    А я, когда кричу, похож на серийного убийцу. У меня просто такое лицо и иногда я стучу зубами.

    Я и на маленьких детей смотрю с точно таким же выражением лица. Иногда они начинают плакать», – сказал немец.

    • 23-го сентября Клопп стал тренером года по версии ФИФА. В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и занял второе место в АПЛ, отстав на одно очко от «Манчестер Сити».

    Источник: FourFourTwo

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    24.09.2019 19:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +20

      Zhake70 1 октября 2019, 08:42

      Скорее на истеричку))

      0
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      Рейтинг: +14466

      playsh 30 сентября 2019, 15:39

      Самая поганая рожа,когда он во гневе, у Федуна.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 26 сентября 2019, 12:40

      Очень похож, особенно когда улыбается!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 24 сентября 2019, 23:37

      Иногда смахиваешь, особенно когда тебе забивают.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 сентября 2019, 22:14

      Это что,Кононов не кричит,но все дети(от 2 до 95)у экранов плачут,глядя на его лицо.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +176

      Мудакам 24 сентября 2019, 20:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ясен пень - фашистский выродок!

      -4
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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main > Мудакам 24 сентября 2019, 21:36

      а ты видать алкаш коренной.

      2
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 24 сентября 2019, 19:47

      Клопп просто красавчик, в Голивуде на него был бы спрос 100%

      8
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