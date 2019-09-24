Клопп: «Я похож на серийного убийцу, когда кричу. У меня просто такое лицо, но иногда дети начинают плакать»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал свое поведение во время матчей.

«Никогда не думал о том, как надо вести себя у бровки поля. Это происходит естественным образом. Это просто я. Меня не интересует то, что люди говорят обо мне, но я слышал мнение, мол я не тактик, потому что слишком подвижен. Я действительно эмоционален.

Пеп тоже подвижен во время матчей, но не настолько. К слову, когда он кричит, он выглядит лучше меня. Вообще он всегда выглядит идеально – его тело, одежда и все остальное идеальны.

А я, когда кричу, похож на серийного убийцу. У меня просто такое лицо и иногда я стучу зубами.

Я и на маленьких детей смотрю с точно таким же выражением лица. Иногда они начинают плакать», – сказал немец.