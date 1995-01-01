«Мутко против»: Гулиеву отдали водительские права

Привычные действия подлицаев, в глазах деньги и звезды начальников.
По информации телеграм-канала «Мутко против», полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев получил обратно водительские права в ГИБДД.
- В апреле Гулиева лишили водительских прав на четыре месяца. Спортсмен был наказан за проезд на красный свет.
- Нарушение Гулиевым правил дорожного движения привело к конфликту с пешеходом – гражданином США Майклом Коу. Игрок набросился на американца и сломал ему нос.
- За это хавбека на некоторое время отправили в дубль «Спартака» и оштрафовали на 5 миллионов рублей.