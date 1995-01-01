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    «Мутко против»: Гулиеву отдали водительские права

    По информации телеграм-канала «Мутко против», полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев получил обратно водительские права в ГИБДД.

    • В апреле Гулиева лишили водительских прав на четыре месяца. Спортсмен был наказан за проезд на красный свет.
    • Нарушение Гулиевым правил дорожного движения привело к конфликту с пешеходом – гражданином США Майклом Коу. Игрок набросился на американца и сломал ему нос.
    • За это хавбека на некоторое время отправили в дубль «Спартака» и оштрафовали на 5 миллионов рублей.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2980

      TOL47 2 минуты назад

      Привычные действия подлицаев, в глазах деньги и звезды начальников.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6972

      ufos73 5 минут назад

      Ждеи когда Спартак отдаст Гулиева Ростову...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +819

      AHTUNGBOL 12 минут назад

      Ой, а то он на метро без прав катался, также ездил, никто его не трогал...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +85

      Олег1204 15 минут назад

      Его в тюрьму надо, а ему права отдают.

      1
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      Рейтинг: +263

      alll-1 31 минуту назад

      Надеюсь одумается

      -1
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      Рейтинг: +9716

      vladimir-7 38 минут назад

      Почему Гулиева отправили в дубль, а не в тюрьму? Двойные стандарты в
      действии.

      2
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      Рейтинг: +51

      alarm 1 час назад

      кокорины ничего не сломали китайцу, но сроки получили. хряк же сломал нос - и по сути, только лишился прав на короткий срок. вопрос: сколько чемоданов занёс фердун, чтобы отмазать своих уголовников, включая глушакова?

      2
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      Рейтинг: +11711

      bset > alarm 56 минут назад

      Да всем просто пофиг. Это Пак вовремя подсуетился, связи подключил.

      0
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      Рейтинг: +1856

      Fancyfall 1 час назад

      лучше бы не отдавали.

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