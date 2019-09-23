The Athletic: «Реал» хочет подписать Стерлинга. Игроку нравится идея переезда в Мадрид в будущем

«Реал» планирует приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, сообщает The Athletic.

Представители Стерлинга летом встречались с генеральным директором «Реала» Хосе Санчесом. Сообщается, что англичанину нравится идея перехода в «Реал» в будущем, но в ближайшие 2-3 года он не готов уходить. Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн пообещал Стерлингу, что ему предложат подписать новый контракт до конца сезона.