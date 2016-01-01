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    Вилков рассудит «Локомотив» и «Зенит», Васильев – «Спартак» и «Оренбург»

    РФС объявил имена арбитров и инспекторов, назначенных на матчи 11–го тура РПЛ.

    «Крылья Советов» – «Тамбов»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    «Ростов» – «Динамо»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    «Локомотив» – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов–на–Дону), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); ВАР – Алексей Сухой (Люберцы), АВАР – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

    «Урал» – «ЦСКА»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

    «Рубин» – «Уфа»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

    «Спартак» – «Оренбург»: судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

    «Краснодар» – «Арсенал»: судья – Василий Казарцев (Санкт–Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт–Петербург); ВАР – Сергей Карасев (Москва), АВАР – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

    «Сочи» – «Ахмат»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).

    • Матч «Зенита» с «Локомотивом» пройдет в субботу, 28 сентября, и начнется в 19:00 мск.
    • «Спартак» и «Оренбург» сыграют 29 сентбря в 17:30 мск.

    Источник: сайт РФС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1316

      Борат 1 час назад

      а где лапочкин?
      на мальдивах отдыхает на бабки федуна?

      -1
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      Рейтинг: +8082

      KLIM777 > Борат 1 час назад

      в Тарасовке поговаривают, что уже долгое время не вылазит из сауны с шампанским и проститутками

      -1
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