Вилков рассудит «Локомотив» и «Зенит», Васильев – «Спартак» и «Оренбург»

а где лапочкин?
на мальдивах отдыхает на бабки федуна?
РФС объявил имена арбитров и инспекторов, назначенных на матчи 11–го тура РПЛ.
«Крылья Советов» – «Тамбов»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Ростов» – «Динамо»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
«Локомотив» – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов–на–Дону), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); ВАР – Алексей Сухой (Люберцы), АВАР – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
«Урал» – «ЦСКА»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
«Рубин» – «Уфа»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Енютин (Москва).
«Спартак» – «Оренбург»: судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
«Краснодар» – «Арсенал»: судья – Василий Казарцев (Санкт–Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт–Петербург); ВАР – Сергей Карасев (Москва), АВАР – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
«Сочи» – «Ахмат»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).
- Матч «Зенита» с «Локомотивом» пройдет в субботу, 28 сентября, и начнется в 19:00 мск.
- «Спартак» и «Оренбург» сыграют 29 сентбря в 17:30 мск.