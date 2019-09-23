Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: «Уверен, что Вальверде останется до конца сезона»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт поделился мнением о главном тренере каталонцев Эрнесто Вальверде.

«Вальверде хороший тренер, честный и трудолюбивый, но в последнее время мы не придерживаемся стиля игры, который отличает нас от всех остальных. Но я уверен, что Вальверде останется до конца сезона. У нас великолепная команда.

Насчет Ла Лиги я уверен [в чемпионстве «Барселоны»] на 9 из 10, но в Лиге чемпионов будет нелегко», – сказал Фонт.

По информации AS, «Барселона» уволит Вальверде в случае потери очков в матчах с «Вильярреалом» и «Хетафе». 24 сентября «Барса» примет «Вильярреал», а 28 сентября в гостях сыграет с «Хетафе».