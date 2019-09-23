Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: «Уверен, что Вальверде останется до конца сезона»

    Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт поделился мнением о главном тренере каталонцев Эрнесто Вальверде.

    «Вальверде хороший тренер, честный и трудолюбивый, но в последнее время мы не придерживаемся стиля игры, который отличает нас от всех остальных. Но я уверен, что Вальверде останется до конца сезона. У нас великолепная команда.

    Насчет Ла Лиги я уверен [в чемпионстве «Барселоны»] на 9 из 10, но в Лиге чемпионов будет нелегко», – сказал Фонт.

    По информации AS, «Барселона» уволит Вальверде в случае потери очков в матчах с «Вильярреалом» и «Хетафе». 24 сентября «Барса» примет «Вильярреал», а 28 сентября в гостях сыграет с «Хетафе».

    • Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года.
    • За два сезона он выиграл с командой четыре трофея.
    • В текущей кампании каталонцы набрали 7 очков в пяти турах Примеры и занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:20
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106826
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73774
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru