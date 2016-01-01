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    Джастин Клюйверт: «Мне кажется, надо сажать тех, кто оставляет расистские комментарии в интернете»

    Форвард «Ромы» Джастин Клюйверт высказался о расистах и призвал к их наказанию.

    «Мне кажется, надо сажать тех, кто оставляет расистские комментарии в интернете. Когда-нибудь это должно прекратиться. Лично я не знаю, как избавиться от этой проблемы. Возможно, если убрать анонимность в социальных сетях, станет понятно, кто пишет. Надеюсь, так и будет», – заявил футболист.

    • Клюйверт – один из пяти кандидатов на премию Golden Boy по итогам года.
    • Golden Boy – награда, вручаемая лучшему игроку мира в возрасте не старше 21 года.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 11:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3390

      Viper for CSKA 45 секунд назад

      Если расизм будут идентифицировать в стиле ситуации с Силвой, то будет, как в байке про СССР: "Половина сидит, половина охраняет".

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