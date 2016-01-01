Джастин Клюйверт: «Мне кажется, надо сажать тех, кто оставляет расистские комментарии в интернете»

Форвард «Ромы» Джастин Клюйверт высказался о расистах и призвал к их наказанию.

«Мне кажется, надо сажать тех, кто оставляет расистские комментарии в интернете. Когда-нибудь это должно прекратиться. Лично я не знаю, как избавиться от этой проблемы. Возможно, если убрать анонимность в социальных сетях, станет понятно, кто пишет. Надеюсь, так и будет», – заявил футболист.