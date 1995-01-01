Самарский школьник озвучит состав «Крылья Советов» против «Тамбова»

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«Крылья Советов» устроили конкурс для самарских школьников, чтобы поработать дикторами на стадионе.
Перед домашним матчем 11-го тура РПЛ с «Тамбовом» «КС» предложили болельщикам записать видео о своем предстоящем походе на стадион, а затем опубликовать его в социальных сетях.
Победитель конкурса сможет озвучить стартовый состав команды перед игрой с «Тамбовом».
- Матч «Крылья Советов» – «Тамбов» состоится 28 сентября в 14:00 по московскому времени.
- После 10 туров самарцы занимают 16-е место в таблице РПЛ.