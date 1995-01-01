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    Самарский школьник озвучит состав «Крылья Советов» против «Тамбова»

    «Крылья Советов» устроили конкурс для самарских школьников, чтобы поработать дикторами на стадионе.

    Перед домашним матчем 11-го тура РПЛ с «Тамбовом» «КС» предложили болельщикам записать видео о своем предстоящем походе на стадион, а затем опубликовать его в социальных сетях.

    Победитель конкурса сможет озвучить стартовый состав команды перед игрой с «Тамбовом».

    • Матч «Крылья Советов» – «Тамбов» состоится 28 сентября в 14:00 по московскому времени.
    • После 10 туров самарцы занимают 16-е место в таблице РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Крылья Советов»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +39

      david17 11 минут назад

      круто)

      0
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      Рейтинг: +5106

      Агасфер 27 минут назад

      Все мучаются потугами на оригинальность,тратя деньги на бесполезных пиар-менеджеров.Полагаю,что они массово призываются из родственников,протеже,любовниц и т.д.

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      Рейтинг: +765

      loko-the_best 1 час назад

      Проблемы с падежами на бомбардире никогда не кончатся

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