Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Это’О: ««Для меня лучшими футболистами года являются Салах и Мане»

    Экс-нападающий «Барселоны» Самюэль Это’О сказал, что не согласен с выбором Лионеля Месси в качестве лучшего футболиста года.

    «Для меня лучшими футболистами года являются Салах и Мане, но их здесь нет», – сказал Это’О.

    Месси и Самуэль Это'О выступали вместе за каталонский клуб во второй половине 2000-х.

    По итогам прошлого сезона Салах и Мане выиграли с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.

    Оба футболиста стали лучшими бомбардирами АПЛ.

    • В Милане состоялась церемония награждения ФИФА-2019.
    • Главный приз достался Месси по итогам голосования.

    Источник: Metro.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:23
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +73776

      zigbert 14 минут назад

      Вообще Мане провел пожалуй свой лучший сезон в Ливерпуле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4118

      la verdad 1 час назад

      ЭтоО расист!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Jurabay 1 час назад

      Справедливо Месси лучший

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1175

      Dizayner > Jurabay 1 час назад

      по каким показателям? его выбрали скорее по привычке, в этом году он явно не лучший, в тройке может быть, но не лучший

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106826
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73774
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru