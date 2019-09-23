Это’О: ««Для меня лучшими футболистами года являются Салах и Мане»

Экс-нападающий «Барселоны» Самюэль Это’О сказал, что не согласен с выбором Лионеля Месси в качестве лучшего футболиста года.

«Для меня лучшими футболистами года являются Салах и Мане, но их здесь нет», – сказал Это’О.

Месси и Самуэль Это'О выступали вместе за каталонский клуб во второй половине 2000-х.

По итогам прошлого сезона Салах и Мане выиграли с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.

Оба футболиста стали лучшими бомбардирами АПЛ.