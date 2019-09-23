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    FcInterNews: «Бавария» решила выкупить у «Интера» Перишича

    «Бавария» собирается выкупить трансфер вингера Ивана Перишича, права на которого принадлежат «Интеру».

    Мюнхенский клуб готов активировать опцию выкупа 30-летнего футболиста за 20 миллионов евро.

    Сообщается, что в «Баварии» довольны игрой хорвата, поэтому не намерены затягивать с решением этого вопроса.

    • «Бавария» арендовала Перишича до конца сезона за 5 миллионов евро.
    • В активе игрока четыре матча, два гола и два ассиста.

    Источник: FcInterNews

    FcInterNews - итальянское медиа, которое специализируется на новостях об «Интере». Аудитория в твиттере - 55,4 тысячи человек.

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    23.09.2019 22:19
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