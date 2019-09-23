FcInterNews: «Бавария» решила выкупить у «Интера» Перишича

«Бавария» собирается выкупить трансфер вингера Ивана Перишича, права на которого принадлежат «Интеру».
Мюнхенский клуб готов активировать опцию выкупа 30-летнего футболиста за 20 миллионов евро.
Сообщается, что в «Баварии» довольны игрой хорвата, поэтому не намерены затягивать с решением этого вопроса.
- «Бавария» арендовала Перишича до конца сезона за 5 миллионов евро.
- В активе игрока четыре матча, два гола и два ассиста.
Источник: FcInterNews
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