FcInterNews: «Бавария» решила выкупить у «Интера» Перишича

«Бавария» собирается выкупить трансфер вингера Ивана Перишича, права на которого принадлежат «Интеру».

Мюнхенский клуб готов активировать опцию выкупа 30-летнего футболиста за 20 миллионов евро.

Сообщается, что в «Баварии» довольны игрой хорвата, поэтому не намерены затягивать с решением этого вопроса.