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    Ари: «Очень счастлив, что Мамаев вышел на свободу»

    Нападющий «Краснодара» Ари рассказал о своем отношении к ситуации, в которую угодил полузащитник Павел Мамаев.

    • В октябре прошлого года хавбека арестовали за участие в двух драках в центре Москвы.
    • Футболиста осудили на 17 месяцев лишения свободы.
    • Неделю назад Мамаев вышел из исправительной колонии условно-досрочно, после чего «Краснодар» расторг с ним контракт.
    • По информации журналиста Сергея Егорова, игрок ведет переговоры с «Динамо».

    «Я очень счастлив, что он вышел на свободу. Ему сейчас важно делать то, что он и должен – играть в футбол. Я желаю ему удачи, где бы он ни играл: в «Краснодаре» или в других командах. Я всегда буду его поддерживать. Но больше не хочу говорить на эту тему», – сказал Ари.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +187

      playsh 15 минут назад

      Ну и подружись с ним.А то и тебе в сутолоке наваляет.

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