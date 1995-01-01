Ари: «Очень счастлив, что Мамаев вышел на свободу»

Ну и подружись с ним.А то и тебе в сутолоке наваляет.
Нападющий «Краснодара» Ари рассказал о своем отношении к ситуации, в которую угодил полузащитник Павел Мамаев.
- В октябре прошлого года хавбека арестовали за участие в двух драках в центре Москвы.
- Футболиста осудили на 17 месяцев лишения свободы.
- Неделю назад Мамаев вышел из исправительной колонии условно-досрочно, после чего «Краснодар» расторг с ним контракт.
- По информации журналиста Сергея Егорова, игрок ведет переговоры с «Динамо».
«Я очень счастлив, что он вышел на свободу. Ему сейчас важно делать то, что он и должен – играть в футбол. Я желаю ему удачи, где бы он ни играл: в «Краснодаре» или в других командах. Я всегда буду его поддерживать. Но больше не хочу говорить на эту тему», – сказал Ари.