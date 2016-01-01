Роналду может пропустить матч с «Брешией» из-за травмы

Участие нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 5-го тура Серии А против «Брешии» находится под вопросом.
По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, португалец получил повреждение приводящей мышцы бедра.
Травма не носит серьезного характера, но тренерский штаб может оставить 34-летнего футболиста вне заявки, чтобы не рисковать его здоровьем.
- Матч «Брешиа» – «Ювентус» состоится во вторник, 24 сентября, в 22:00 по московскому времени.
- Роналду в текущем сезоне провел пять игр во всех турнирах, забил два гола и сделал один ассист.