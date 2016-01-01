Роналду может пропустить матч с «Брешией» из-за травмы

Участие нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 5-го тура Серии А против «Брешии» находится под вопросом.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, португалец получил повреждение приводящей мышцы бедра.

Травма не носит серьезного характера, но тренерский штаб может оставить 34-летнего футболиста вне заявки, чтобы не рисковать его здоровьем.