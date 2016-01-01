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    Роналду может пропустить матч с «Брешией» из-за травмы

    Участие нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 5-го тура Серии А против «Брешии» находится под вопросом.

    По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, португалец получил повреждение приводящей мышцы бедра.

    Травма не носит серьезного характера, но тренерский штаб может оставить 34-летнего футболиста вне заявки, чтобы не рисковать его здоровьем.

    • Матч «Брешиа» – «Ювентус» состоится во вторник, 24 сентября, в 22:00 по московскому времени.
    • Роналду в текущем сезоне провел пять игр во всех турнирах, забил два гола и сделал один ассист.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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