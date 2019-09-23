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    Вальверде: «Знаю, что я в том положении, когда нужны результаты»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде накануне матча с «Вильярреалом» прокомментировал свое будущее в каталонском клубе.

    «Ничего нового. На всех тренеров ложатся огромные ожидания. А в «Барселоне» они еще больше. Я знаю, что я в том положении, когда нужны результаты. Тренер всегда в центре внимания.

    Мы начали сезон не лучшим образом и должны оправиться. Мы должны справиться с этим спадом. Нужно сконцентрироваться на делах текущего сезона. В прошлом сезоне у нас тоже были трудности, но мы возвращались. А затем случился провал с «Ливерпулем».

    Сейчас у нас не лучшие результаты в выездных матчах, и мы должны вернуться на победный путь», – сказал Вальверде.

    • Матч «Барселона» – «Вильярреал» пройдет во вторник, начало встречи – 22:00 мск.
    • После пяти туров «Барселона» занимает восьмое место в таблице с 7 очками.

    Источник: Marca

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