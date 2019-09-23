Вальверде: «Знаю, что я в том положении, когда нужны результаты»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде накануне матча с «Вильярреалом» прокомментировал свое будущее в каталонском клубе.
«Ничего нового. На всех тренеров ложатся огромные ожидания. А в «Барселоне» они еще больше. Я знаю, что я в том положении, когда нужны результаты. Тренер всегда в центре внимания.
Мы начали сезон не лучшим образом и должны оправиться. Мы должны справиться с этим спадом. Нужно сконцентрироваться на делах текущего сезона. В прошлом сезоне у нас тоже были трудности, но мы возвращались. А затем случился провал с «Ливерпулем».
Сейчас у нас не лучшие результаты в выездных матчах, и мы должны вернуться на победный путь», – сказал Вальверде.
- Матч «Барселона» – «Вильярреал» пройдет во вторник, начало встречи – 22:00 мск.
- После пяти туров «Барселона» занимает восьмое место в таблице с 7 очками.