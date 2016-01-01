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    Месси и Дембеле включены в заявку «Барселоны» на матч с «Вильярреалом»

    «Барселона» обнародовала заявку на матч 6-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала».

    В состав каталонской команды включены нападающий Лионель Месси и хавбек Усман Дембеле, которые недавно восстановились после травм. Полузащитник Иван Ракитич оказался вне заявки.

    «Барселона»: Марк-Андре тер Стеген, Нето, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Жорди Альба, Карлес Аленья, Серджи Роберто, Серджи Бускетс, Френки де Йонг, Артур, Артуро Видаль, Хуниор Фирпо, Анссумане Фати, Антуан Гризманн, Луис Суарес, Лионель Месси.

    • Матч «Барселона» – «Вильярреал» пройдет во вторник, начало встречи – 22:00 мск.
    • После пяти туров «Барселона» занимает восьмое место в таблице с 7 очками.

    Источник: твиттер «Барселоны»

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