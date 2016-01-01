Месси и Дембеле включены в заявку «Барселоны» на матч с «Вильярреалом»

«Барселона» обнародовала заявку на матч 6-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала».

В состав каталонской команды включены нападающий Лионель Месси и хавбек Усман Дембеле, которые недавно восстановились после травм. Полузащитник Иван Ракитич оказался вне заявки.

«Барселона»: Марк-Андре тер Стеген, Нето, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Жорди Альба, Карлес Аленья, Серджи Роберто, Серджи Бускетс, Френки де Йонг, Артур, Артуро Видаль, Хуниор Фирпо, Анссумане Фати, Антуан Гризманн, Луис Суарес, Лионель Месси.