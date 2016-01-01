Cadena COPE: Месси отругал игроков «Барселоны» после поражения от «Гранады»

Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси остался недоволен действиями одноклубников в матче 5-го тура Примеры с «Гранадой» (0:2).

В раздевалке после матча Месси отчитал игроков «Барселоны», пишет Tribuna.com со ссылкой на Cadena COPE. Капитан команды сказал партнерам, что такое не должно больше повториться, и они должны выходить на поле более собранными и настроенными на победу.