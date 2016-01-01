Cadena COPE: Месси отругал игроков «Барселоны» после поражения от «Гранады»

Мессиха потекла... Где так черножопый динарка
Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси остался недоволен действиями одноклубников в матче 5-го тура Примеры с «Гранадой» (0:2).
В раздевалке после матча Месси отчитал игроков «Барселоны», пишет Tribuna.com со ссылкой на Cadena COPE. Капитан команды сказал партнерам, что такое не должно больше повториться, и они должны выходить на поле более собранными и настроенными на победу.
- Аргентинец вышел на поле в этом матче после перерыва. Он пропустил начало чемпионата из-за травмы.
- После пяти туров «Барселона» занимает восьмое место в таблице с 7 очками. «Гранада» идет на третьем месте с 10 очками.
Источник: Cadena COPE
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