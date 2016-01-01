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    Cadena COPE: Месси отругал игроков «Барселоны» после поражения от «Гранады»

    Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси остался недоволен действиями одноклубников в матче 5-го тура Примеры с «Гранадой» (0:2).

    В раздевалке после матча Месси отчитал игроков «Барселоны», пишет Tribuna.com со ссылкой на Cadena COPE. Капитан команды сказал партнерам, что такое не должно больше повториться, и они должны выходить на поле более собранными и настроенными на победу.

    • Аргентинец вышел на поле в этом матче после перерыва. Он пропустил начало чемпионата из-за травмы.
    • После пяти туров «Барселона» занимает восьмое место в таблице с 7 очками. «Гранада» идет на третьем месте с 10 очками.

    Источник: Cadena COPE

    COPE – испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +435

      KPCCSPB 4 минуты назад

      Мессиха потекла... Где так черножопый динарка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Alex1971 56 минут назад

      Вальверде тоже получил только за кадром :)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +593

      juvseriy 1 час назад

      А Вальверде почему не отчитал?)

      2
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