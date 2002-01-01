Шишкин: «То, что сейчас происходит в «Спартаке», творилось из года в год. Уже, наверное, все к этому привыкли»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин в интервью «Матч ТВ» ответил на вопрос о критике в адрес московского клуба.

– Ну, а к критике «Спартака» вы как относитесь? Это конструктив или нездоровая истерия?

– То, что сейчас происходит в «Спартаке», творилось из года в год, даже в мое время. Уже, наверное, все к этому привыкли. Можно выиграть дерби – и тебе всe простят, а потом проиграть условной «Уфе» – и тренера просят уйти в отставку.

В «Спартаке» долгое время было так, за исключением чемпионского года с Каррерой. В чем тут причина? Если бы кто-то знал, то проблему бы давно исправили.