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    Шишкин: «То, что сейчас происходит в «Спартаке», творилось из года в год. Уже, наверное, все к этому привыкли»

    Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин в интервью «Матч ТВ» ответил на вопрос о критике в адрес московского клуба.

    – Ну, а к критике «Спартака» вы как относитесь? Это конструктив или нездоровая истерия?

    – То, что сейчас происходит в «Спартаке», творилось из года в год, даже в мое время. Уже, наверное, все к этому привыкли. Можно выиграть дерби – и тебе всe простят, а потом проиграть условной «Уфе» – и тренера просят уйти в отставку.

    В «Спартаке» долгое время было так, за исключением чемпионского года с Каррерой. В чем тут причина? Если бы кто-то знал, то проблему бы давно исправили.

    • 32-летний Шишкин – воспитанник «Спартака».
    • За основу он дебютировал в июле 2004 года и с тех пор провел 81 матч, забил один гол и сделал 10 ассистов.
    • В 2009 году игрок сдавался в аренду «Крыльям Советов».
    • Летом 2010 года фулбек ушeл в «Локомотив» за 400 тысяч евро.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1409

      general.lizyukov 3 минуты назад

      Все давно всё знают: кто-то полный максималист и не готов ждать годами. При их бюджете вполне закономерно ожидать результата.

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      Рейтинг: +20137

      oyabun 8 минут назад

      ЦСКА вчера совершенно экспериментальным молодежным по большей части составом укатали Краснодар. И команда никогда, даже в самые трудные времена не болталась в районе 9 места. А почему? Да потому что тренер грамотный. И президент клуба. А у нас год уже строит команду, новички все зрелые и опытные, но нет претензий от руководства, типа надо дать время. Сколько, твою ж ма...?!!!

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      Рейтинг: +921

      Genz 9 минут назад

      Нужен тренер ,как Евсеев. Строгий и туповатый. Чтобы глаза косили, рука и нога подергивались у тренера, и когда орал на бездарей, все понимали, что вот- вот случится срыв и головы футболистов могут посыпатьсЯ на ковер для игры в гольф. слушаться надо и стараться

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