Шишкин: «То, что сейчас происходит в «Спартаке», творилось из года в год. Уже, наверное, все к этому привыкли»

Все давно всё знают: кто-то полный максималист и не готов ждать годами. При их бюджете вполне закономерно ожидать результата.
Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин в интервью «Матч ТВ» ответил на вопрос о критике в адрес московского клуба.
– Ну, а к критике «Спартака» вы как относитесь? Это конструктив или нездоровая истерия?
– То, что сейчас происходит в «Спартаке», творилось из года в год, даже в мое время. Уже, наверное, все к этому привыкли. Можно выиграть дерби – и тебе всe простят, а потом проиграть условной «Уфе» – и тренера просят уйти в отставку.
В «Спартаке» долгое время было так, за исключением чемпионского года с Каррерой. В чем тут причина? Если бы кто-то знал, то проблему бы давно исправили.
- 32-летний Шишкин – воспитанник «Спартака».
- За основу он дебютировал в июле 2004 года и с тех пор провел 81 матч, забил один гол и сделал 10 ассистов.
- В 2009 году игрок сдавался в аренду «Крыльям Советов».
- Летом 2010 года фулбек ушeл в «Локомотив» за 400 тысяч евро.