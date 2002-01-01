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    Кобелев: «Новички «Динамо» – это деньги, выброшенные на ветер»

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о летней трансферной кампании московского клуба.

    • «Динамо» потратило на усиление состава 35,2 миллиона евро.
    • Новичками столичной команды стали 12 футболистов.
    • По итогам десяти туров «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

    – Месяц назад вы заметили, что новому «Динамо» нужно сыгрываться еще 8-10 туров. Что скажете теперь – после домашнего поражения от новичка РПЛ и 11-го места в таблице?

    – Да, когда мы с вами говорили тогда, я заметил, что трансферная политика не поддается никакой логике! Убрали одних, взяли других. Но новички абсолютно не лучше прежних! Вот в чем дело. Много денег потратили, но ни о какой команде, ни о каком развитии клуба речи не идет...

    – Все так печально?

    – Просто взяли и освоили определенный бюджет. Вот и все.

    – «Освоение бюджета» – это, по-вашему, 20 миллионов за Филиппа?

    – Ох... Хороший вопрос. Вы понимаете, что такое 20 миллионов для нашего чемпионата?

    – Запредельные деньги.

    – Да... За такие человек должен определять результат. Задавать движение команды, настроение и так далее. Ритм, страсть. А Филипп ходит по полю пешком...

    – В чем причина?

    – Мне сложно сказать. Физически не готов? Или что-то еще. Но дело не только в этих 20 миллионах. Нжи и все остальные – это деньги, которые «Динамо» выбросило на ветер.

    – К кому из новичков у вас вообще нет вопросов?

    – Не знаю... Возможно, в какой-то мере к Паршивлюку. Он как-то не выпадает.

    – А остальные?

    – Ну вот смотрите. Плиев сел в запас, Шейдаев не играет. Ордец? Мне вообще эта покупка не понятна.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +100

      АКМ-74У 10 минут назад

      Дайте такой бюджет хорошему тренеру, например, Федотову из Оренбурга и результат будет совсем другой.

      1
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      Рейтинг: +769

      Niko 14 минут назад

      Я б не стал так драматизировать. Траты конечно запредельные, но это же откаты, это очевидно. А купили хороших ребят, и Филип и Шиманьски и нжи.но за месяц команды не строятся.

      0
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      Рейтинг: +2162

      InterMilLano1908 46 минут назад

      А вот Кобелев хорошо кстати работал в Динамо, видимо за его мозги его и убрали...в Динамо вообще руководство как будто в фифу переиграли под наркотой

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