Кобелев: «Новички «Динамо» – это деньги, выброшенные на ветер»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о летней трансферной кампании московского клуба.

«Динамо» потратило на усиление состава 35,2 миллиона евро.

Новичками столичной команды стали 12 футболистов.

По итогам десяти туров «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

– Месяц назад вы заметили, что новому «Динамо» нужно сыгрываться еще 8-10 туров. Что скажете теперь – после домашнего поражения от новичка РПЛ и 11-го места в таблице?

– Да, когда мы с вами говорили тогда, я заметил, что трансферная политика не поддается никакой логике! Убрали одних, взяли других. Но новички абсолютно не лучше прежних! Вот в чем дело. Много денег потратили, но ни о какой команде, ни о каком развитии клуба речи не идет...

– Все так печально?

– Просто взяли и освоили определенный бюджет. Вот и все.

– «Освоение бюджета» – это, по-вашему, 20 миллионов за Филиппа?

– Ох... Хороший вопрос. Вы понимаете, что такое 20 миллионов для нашего чемпионата?

– Запредельные деньги.

– Да... За такие человек должен определять результат. Задавать движение команды, настроение и так далее. Ритм, страсть. А Филипп ходит по полю пешком...

– В чем причина?

– Мне сложно сказать. Физически не готов? Или что-то еще. Но дело не только в этих 20 миллионах. Нжи и все остальные – это деньги, которые «Динамо» выбросило на ветер.

– К кому из новичков у вас вообще нет вопросов?

– Не знаю... Возможно, в какой-то мере к Паршивлюку. Он как-то не выпадает.

– А остальные?

– Ну вот смотрите. Плиев сел в запас, Шейдаев не играет. Ордец? Мне вообще эта покупка не понятна.