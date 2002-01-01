Кобелев: «Новички «Динамо» – это деньги, выброшенные на ветер»

Дайте такой бюджет хорошему тренеру, например, Федотову из Оренбурга и результат будет совсем другой.
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о летней трансферной кампании московского клуба.
- «Динамо» потратило на усиление состава 35,2 миллиона евро.
- Новичками столичной команды стали 12 футболистов.
- По итогам десяти туров «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
– Месяц назад вы заметили, что новому «Динамо» нужно сыгрываться еще 8-10 туров. Что скажете теперь – после домашнего поражения от новичка РПЛ и 11-го места в таблице?
– Да, когда мы с вами говорили тогда, я заметил, что трансферная политика не поддается никакой логике! Убрали одних, взяли других. Но новички абсолютно не лучше прежних! Вот в чем дело. Много денег потратили, но ни о какой команде, ни о каком развитии клуба речи не идет...
– Все так печально?
– Просто взяли и освоили определенный бюджет. Вот и все.
– «Освоение бюджета» – это, по-вашему, 20 миллионов за Филиппа?
– Ох... Хороший вопрос. Вы понимаете, что такое 20 миллионов для нашего чемпионата?
– Запредельные деньги.
– Да... За такие человек должен определять результат. Задавать движение команды, настроение и так далее. Ритм, страсть. А Филипп ходит по полю пешком...
– В чем причина?
– Мне сложно сказать. Физически не готов? Или что-то еще. Но дело не только в этих 20 миллионах. Нжи и все остальные – это деньги, которые «Динамо» выбросило на ветер.
– К кому из новичков у вас вообще нет вопросов?
– Не знаю... Возможно, в какой-то мере к Паршивлюку. Он как-то не выпадает.
– А остальные?
– Ну вот смотрите. Плиев сел в запас, Шейдаев не играет. Ордец? Мне вообще эта покупка не понятна.