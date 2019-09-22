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    «Горжусь, что знал тебя». Азмун выразил соболезнования в связи со смертью болельщика «Ростова»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун выразил соболезнования в связи со смертью фаната «Ростова» Федора Тахтамышева.

    21 сентября болельщику стало плохо, после чего его доставили в реанимацию. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти Федора не удалось.

    «Покойся с миром, мой желто-синий друг по «Ростову». Ты был очень сильным. Горжусь, что знал тебя», — написал Азмун.

    • У Тахтамышева было редкое генетическое заболевание — амиотрофия Кугельберга-Веландера. Это наследственная прогрессирующая болезнь, характеризующаяся поражением двигательных нейронов.
    • Азмун выступал за «Ростов» с 2015 по 2017 годы.

    text

    Публикация от text (@sardar_azmoun)

    Источник: Инстаграм Сердара Азмуна

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