«Горжусь, что знал тебя». Азмун выразил соболезнования в связи со смертью болельщика «Ростова»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун выразил соболезнования в связи со смертью фаната «Ростова» Федора Тахтамышева.

21 сентября болельщику стало плохо, после чего его доставили в реанимацию. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти Федора не удалось.

«Покойся с миром, мой желто-синий друг по «Ростову». Ты был очень сильным. Горжусь, что знал тебя», — написал Азмун.

У Тахтамышева было редкое генетическое заболевание — амиотрофия Кугельберга-Веландера. Это наследственная прогрессирующая болезнь, характеризующаяся поражением двигательных нейронов.

Азмун выступал за «Ростов» с 2015 по 2017 годы.