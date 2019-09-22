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    Сафонов: «Не стыдно возвращаться в Краснодар»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился наблюдениями после матча 10-го тура РПЛ с ЦСКА (2:3).

    «Начали игру плохо, не так, как рассчитывали. Хотя готовились к сопернику, но не смогли помешать им навязывать свой футбол. Рад, что во втором тайме команда проснулась, смогли переломить игру. Обидно, что не хватило, но не стыдно возвращаться в Краснодар. Есть положительные эмоции, что бились до последнего.

    Мурад Олегович в перерыве сказал речь, сделали акцент, что нужно больше эмоций. У нас были моменты, чтобы сравнять счет. Мне было неприятно с пенальти — есть своя история с этим. Третий гол залетел от руки, понятно, что добивание, но мог достать. Чуть расстроился из-за этого гола. Когда немного не хватает, становится обидно», — сказал Сафонов.

    • «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Следующий матч в чемпионате южане проведут на своем поле 29 сентября против тульского «Арсенала».

    Источник: «Чемпионат»

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    22.09.2019 23:23
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