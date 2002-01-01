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    Мусаев – после матча с ЦСКА: «Претензии к судейству огромные»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев остался недоволен судейством в матче десятого тура РПЛ с ЦСКА (2:3).

    — Показалось, что у вас есть претензии по судейству.

    — Претензии огромные. В моменте с Бергом вся страна видела, что был пенальти. Вилков — на VAR, Безбородов — на поле. Почему нельзя было просто пойти и посмотреть этот момент? Берг первый на мяче, Дивеев ему коленом бьется и лишает возможности забить мяч и это даже не смотрится. Я уже не говорю о двух карточках, когда были срывы атак. Судьи видят только что я чуть-чуть активный. А то, что срываются атаки, на это никак не реагировали. Там Шапи был в хорошем положении, если бы Берг принимал мяч. Это не карточка. Для меня судейство вообще непонятное. Я еще молчу о моменте с Ахметовым. Для нашего игрока это была бы красная карточка. А ведь это все моменты, которые решают исход матча. Работает VAR, стоит телевизор, а судья даже не удосуживается пойти, посмотреть.

    — Вы заходили в судейскую? Общались с кем-то?

    — А смысл общаться? Результат уже не отмениться.

    — Получается, с внедрением VAR судейство не стало чище?

    — Мы были первые, кто выступал за ВАР. Хочется справедливости, чтобы этот ВАР не просто так стоял, а им активно пользовались.

    — Почему вас так судят?

    — Это надо задавать вопрос тому, кто у нас отвечает за судейство.

    • «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Следующий матч в чемпионате южане проведут на своем поле 29 сентября против тульского «Арсенала».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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