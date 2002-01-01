Мусаев – после матча с ЦСКА: «Претензии к судейству огромные»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев остался недоволен судейством в матче десятого тура РПЛ с ЦСКА (2:3).

— Показалось, что у вас есть претензии по судейству.

— Претензии огромные. В моменте с Бергом вся страна видела, что был пенальти. Вилков — на VAR, Безбородов — на поле. Почему нельзя было просто пойти и посмотреть этот момент? Берг первый на мяче, Дивеев ему коленом бьется и лишает возможности забить мяч и это даже не смотрится. Я уже не говорю о двух карточках, когда были срывы атак. Судьи видят только что я чуть-чуть активный. А то, что срываются атаки, на это никак не реагировали. Там Шапи был в хорошем положении, если бы Берг принимал мяч. Это не карточка. Для меня судейство вообще непонятное. Я еще молчу о моменте с Ахметовым. Для нашего игрока это была бы красная карточка. А ведь это все моменты, которые решают исход матча. Работает VAR, стоит телевизор, а судья даже не удосуживается пойти, посмотреть.

— Вы заходили в судейскую? Общались с кем-то?

— А смысл общаться? Результат уже не отмениться.

— Получается, с внедрением VAR судейство не стало чище?

— Мы были первые, кто выступал за ВАР. Хочется справедливости, чтобы этот ВАР не просто так стоял, а им активно пользовались.

— Почему вас так судят?

— Это надо задавать вопрос тому, кто у нас отвечает за судейство.