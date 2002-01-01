Клопп – после победы над «Челси»: «Надо продолжать двигаться вперед. У нас это никогда не выглядит так же легко, как вчера у «Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал интервью после победы над «Челси» (2:1, шестой тур АПЛ).

«Хороший матч двух хороших команд. Мы использовали стандартные положения из опасных позиций. Во второй тайме у нас было два или, по крайней мере, один верный момент, чтобы выйти на 3:0, но Канте немного ускорился и спас ворота большим пальцем ноги.

Прессинг со стороны соперника – нормальная вещь, и мы хорошо с ним справлялись. Оба голкипера сделали пару отличных сейвов. В этой захватывающей игре мы увидели хорошие моменты. Именно так проходят матчи команд из топ-6 АПЛ.

Мы должны продолжать двигаться вперед. У нас это никогда не выглядит так же легко, как вчера у «Манчестер Сити» (8:0 с «Уотфордом» – прим. «Бомбардира»). Ради этого надо работать», – сказал Клопп.