Клопп – после победы над «Челси»: «Надо продолжать двигаться вперед. У нас это никогда не выглядит так же легко, как вчера у «Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал интервью после победы над «Челси» (2:1, шестой тур АПЛ).
«Хороший матч двух хороших команд. Мы использовали стандартные положения из опасных позиций. Во второй тайме у нас было два или, по крайней мере, один верный момент, чтобы выйти на 3:0, но Канте немного ускорился и спас ворота большим пальцем ноги.
Прессинг со стороны соперника – нормальная вещь, и мы хорошо с ним справлялись. Оба голкипера сделали пару отличных сейвов. В этой захватывающей игре мы увидели хорошие моменты. Именно так проходят матчи команд из топ-6 АПЛ.
Мы должны продолжать двигаться вперед. У нас это никогда не выглядит так же легко, как вчера у «Манчестер Сити» (8:0 с «Уотфордом» – прим. «Бомбардира»). Ради этого надо работать», – сказал Клопп.
- «Ливерпуль» набрал 18 очков и остался на первом месте. У действующего чемпиона «Манчестер Сити» 13 баллов и второе место.
- Клопп провел 150-й матч в Премьер-лиге. 92 победы в этот отрезок – второй показатель в истории турнира после Жозе Моуринью (105).