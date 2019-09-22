Фернандес: «За время, что нахожусь в России, «Краснодар» показал лучшую эволюцию»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес отметил прогресс «Краснодара» перед матчем с южанами в рамках 10-го тура РПЛ.

«За то время, что нахожусь в России, «Краснодар» сделал наибольший шаг вперед, показал лучшую эволюцию. ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» уже были в топе, а краснодарцы постепенно прибавляли, развивались. И сейчас клуб настолько спрогрессировал, что против него очень тяжело играть», – сказал Марио.