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    Фернандес: «За время, что нахожусь в России, «Краснодар» показал лучшую эволюцию»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес отметил прогресс «Краснодара» перед матчем с южанами в рамках 10-го тура РПЛ.

    «За то время, что нахожусь в России, «Краснодар» сделал наибольший шаг вперед, показал лучшую эволюцию. ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» уже были в топе, а краснодарцы постепенно прибавляли, развивались. И сейчас клуб настолько спрогрессировал, что против него очень тяжело играть», – сказал Марио.

    • Матч ЦСКА – «Краснодар» состоится сегодня в 19:00.
    • У «Краснодара» 20 очков, у ЦСКА – 19.

    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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    22.09.2019 11:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 сентября 2019, 17:04

      С Марио трудно не согласится.

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 22 сентября 2019, 12:08

      Так то оно так, прогресс был пока не начали как все скупать легионеров непонятных и за крупные деньги, пошли по стопам многих наших клубов и как результат стагнация и крупные проигрыши

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 22 сентября 2019, 12:03

      марио прав на все 100%

      0
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      Рейтинг: +14466

      playsh 22 сентября 2019, 11:55

      Марио молодец.Очень скромный,тактичный человек и Россию полюбил по настоящему.Если не знать,что он натурализованный Россиянин,то сам не догадаешься.
      Огромная тебе Уважуха за всё,что ты делаешь для нашей страны.

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 22 сентября 2019, 11:24

      Так и есть. Опыта маловато в еврокубках, но кто это не проходил..

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