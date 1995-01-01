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    Сульшер: «Я не волнуюсь и никогда не буду волноваться из-за выбора Погба»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что нет поводов волноваться из-за возможного ухода полузащитника Поля Погба в другой клуб.

    «Мне не важно, что говорит президент «Реала» об интересе к Погба. Я не волнуюсь и никогда не буду волноваться о будущем Погба. Если в январе снова начнутся разговоры, то я не буду волноваться. Если вновь придется столкнуться с этими спекуляциями, то отнесемся к ним так же, как летом.

    Поль никуда не уходит, он старательно работает и точно предан клубу. У него крепкий характер и невероятно уверен в себе. Именно такие игроки мне нужны. Чтобы играть за «МЮ», нужно быть большой фигурой», – заявил Сульшер.

    • В прошлом сезоне Погба провел за «МЮ» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Контракт футболиста с «Юнайтед» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.


    Источник: The Guardian

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