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    Зотов, Шахов, Жемалитдинов и Смолов – в стартовых составах «Оренбурга» и «Локомотива» на матч 10-го тура РПЛ

    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Локомотива» на очный матч 10-го тура РПЛ.

    «Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Мишкич, Рикарду Алвеш, Шкофлек, Рогич, Деспотович.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Жоао Марио, Смолов.

    • Матч состоится на стадионе «Газовик».
    • Начало игры – в 11:30 по московскому времени.
    • «Локомотив» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Оренбург располагается на 13-й строчке.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 10:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3515

      Diesel133 25 минут назад

      Бл, новости копируете - и при этом фамилии в заголовке с ошибками пишете... пздц

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