Зотов, Шахов, Жемалитдинов и Смолов – в стартовых составах «Оренбурга» и «Локомотива» на матч 10-го тура РПЛ

Бл, новости копируете - и при этом фамилии в заголовке с ошибками пишете... пздц
Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Локомотива» на очный матч 10-го тура РПЛ.
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Мишкич, Рикарду Алвеш, Шкофлек, Рогич, Деспотович.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Жоао Марио, Смолов.
- Матч состоится на стадионе «Газовик».
- Начало игры – в 11:30 по московскому времени.
- «Локомотив» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Оренбург располагается на 13-й строчке.