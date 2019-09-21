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    «Годы идут, дружба остается. Не имей 100 рублей, а имей 100 комбарей». Глушаков после матча с «Крыльями» выложил фото с Комбаровым

    В десятом туре РПЛ «Ахмат» встретился с «Крыльями Советов» (1:1). После игры полузащитник чеченцев Денис Глушаков выложил фото с защитником самарцев Дмитрием Комбаровым.

    «Годы идут, дружба остаeтся. Конфликты, примирения, веселье, взаимопомощь, всe было у нас! Не хватает второго Комбарика! Скучаю, друзья! И вообще! Не имей 100 рублей, а имей 100 комбарей», – написал Глушаков в инстаграме.

    • Футболисты с 2013 по 2019 год вместе выступали за «Спартак».
    • «Крылья Советов» в РПЛ идут в зоне переходных встреч.
    • «Ахмат» находится на строчку выше.

    text

    Публикация от text (@glushak8)

    Источник: инстаграм Дениса Глушакова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +281

      Я - легенда 27 минут назад

      Не имей 100 рублей, а имей зарплатку лимона два евро ;-)

      2
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      Рейтинг: +511

      Красный май 36 минут назад

      - Имел, имею и буду иметь комбарей, - немного подвиснув, добавил резиновый

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