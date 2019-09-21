«Годы идут, дружба остается. Не имей 100 рублей, а имей 100 комбарей». Глушаков после матча с «Крыльями» выложил фото с Комбаровым

В десятом туре РПЛ «Ахмат» встретился с «Крыльями Советов» (1:1). После игры полузащитник чеченцев Денис Глушаков выложил фото с защитником самарцев Дмитрием Комбаровым.

«Годы идут, дружба остаeтся. Конфликты, примирения, веселье, взаимопомощь, всe было у нас! Не хватает второго Комбарика! Скучаю, друзья! И вообще! Не имей 100 рублей, а имей 100 комбарей», – написал Глушаков в инстаграме.

Футболисты с 2013 по 2019 год вместе выступали за «Спартак».

«Крылья Советов» в РПЛ идут в зоне переходных встреч.

«Ахмат» находится на строчку выше.